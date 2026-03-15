Mercato - OM : Le transfert d’une star qui lui a coûté très cher, «c'est à partir de là qu'il y a eu des complications»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Au moment de son arrivée à l’OM, un joueur pensait qu’il allait être associé à un autre attaquant déjà présent au club. Sauf que cet attaquant en question a finalement quitté Marseille. Pour le principal intéressé, cela a été le début de ses problèmes, lui qui n’a jamais réussi à s’imposer dans la cité phocéenne.

Arrivé en provenance de Montpellier à l’été 2004, Habib Bamogo quittait définitivement l’OM quatre ans plus tard pour rejoindre l’OGC Nice. Entre temps, celui qui a inscrit seulement 11 buts en 56 matchs sous les couleurs de Marseille avait été prêté au FC Nantes en 2005-2006, puis au Celta Vigo lors de la deuxième partie de la saison 2006-2007.

Mercato - OM : «Il disparait» pour son transfert à Marseille (et la fin est cruelle) https://t.co/0ZdmX93ESk — le10sport (@le10sport) March 15, 2026

« Si on m'avait mis dans des conditions idéales pour réussir, je sais que j'aurais encore fait de meilleures choses » « C'était une bonne expérience, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai évolué en tant qu'homme. Même si je pense que c'était l'une des pires périodes pour arriver à l'Olympique de Marseille, je ne m'en suis pas trop mal tiré », confiait Habib Bamogo dans un entretien accordé à Foot Mercato en 2010. « Je sais très bien qu'avec le temps de jeu qu'on m'a donné, j'ai fait de très bonnes choses. Si on m'avait mis dans des conditions idéales pour réussir, je sais que j'aurais encore fait de meilleures choses. En tout cas, c'est clair que c'est un club que je n'oublierai pas parce que c'est un grand club, avec de la pression, des supporters qui ne vivent que pour le football. Il ne faut pas cracher sur tout. Il y a des choses à prendre, d'autres à jeter. »