Mercato - OM : Le transfert d’une star qui lui a coûté très cher, «c'est à partir de là qu'il y a eu des complications»

Au moment de son arrivée à l’OM, un joueur pensait qu’il allait être associé à un autre attaquant déjà présent au club. Sauf que cet attaquant en question a finalement quitté Marseille. Pour le principal intéressé, cela a été le début de ses problèmes, lui qui n’a jamais réussi à s’imposer dans la cité phocéenne.
Arrivé en provenance de Montpellier à l’été 2004, Habib Bamogo quittait définitivement l’OM quatre ans plus tard pour rejoindre l’OGC Nice. Entre temps, celui qui a inscrit seulement 11 buts en 56 matchs sous les couleurs de Marseille avait été prêté au FC Nantes en 2005-2006, puis au Celta Vigo lors de la deuxième partie de la saison 2006-2007.
« Si on m'avait mis dans des conditions idéales pour réussir, je sais que j'aurais encore fait de meilleures choses »
« C'était une bonne expérience, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai évolué en tant qu'homme. Même si je pense que c'était l'une des pires périodes pour arriver à l'Olympique de Marseille, je ne m'en suis pas trop mal tiré », confiait Habib Bamogo dans un entretien accordé à Foot Mercato en 2010. « Je sais très bien qu'avec le temps de jeu qu'on m'a donné, j'ai fait de très bonnes choses. Si on m'avait mis dans des conditions idéales pour réussir, je sais que j'aurais encore fait de meilleures choses. En tout cas, c'est clair que c'est un club que je n'oublierai pas parce que c'est un grand club, avec de la pression, des supporters qui ne vivent que pour le football. Il ne faut pas cracher sur tout. Il y a des choses à prendre, d'autres à jeter. »
« Si Drogba était resté, je pense que mon intégration aurait été plus facile »
L’été où il arrivait à l’OM, Didier Drogba le quittait. Mais au moment de son transfert, ce dernier n’était pas encore à Chelsea et pour Habib Bamogo, son départ a été une des raisons de ses difficultés à Marseille : « Quand je suis arrivé, Drogba n'avait pas encore signé à Chelsea. On voulait donc m'associer à lui. S'il était resté, je pense que mon intégration aurait été plus facile. Mais après, il y a des propositions que tu ne peux pas refuser. Il est donc parti et c'est à partir de là qu'il y a eu des complications. Mais bon, on m'a quand même dit que j'étais le meilleur joueur durant les six premiers mois. Après, Philippe Troussier est arrivé. J'avais eu des blessures donc après j'ai un peu galéré. Ça a été un peu difficile. »