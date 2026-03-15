Mercato : Prêt à quitter le PSG, «je me suis senti trahi»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Parfois, il arrive qu’un désaccord avec la direction incite un joueur ou un entraîneur à vouloir aller voir ailleurs. C’est ce qui est arrivé avec cette figure bien connue du Paris Saint-Germain, déçue par une décision prise. Finalement, celle-ci s’était ravisée.

Passé par le banc du Paris Saint-Germain entre 2003 et 2005, Vahid Halilhodzic aurait pu connaître un passage plus expéditif dans la capitale, la faute à un premier désaccord avec sa direction dès son arrivée concernant Ronaldinho, parti au FC Barcelone dans la foulée de la nomination de l’entraîneur. Pourtant, une année de plus était dans un premier temps envisagée pour le Brésilien comme l’avait révélé Vahid Halilhodzic en 2024.

Mercato - PSG : «J'arrive à 9h00 du matin»... Contacté pour signer à Paris, il prend le premier vol ! https://t.co/4CbnN7leBk — le10sport (@le10sport) March 15, 2026

« On m'a dit : 'on ne peut pas garder Ronnie’ » « Au début de la préparation, on m'a dit : 'on ne peut pas garder Ronnie'. Le président Francis Graille voulait le vendre car la situation financière était catastrophique. Les dirigeants m'ont montré le contrat annexe de Ronnie. Ils ne pouvaient pas supporter cette charge économique et à l'époque la DNCG aurait pu rétrograder le PSG en L2 si on le gardait. Moi, au départ, on m'avait promis qu'il resterait », avait-il confié, dans un entretien accordé à Eurosport.