60M€ pour le successeur de Safonov : Le PSG prépare un énorme transfert avant la Coupe du monde ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien qu'il brille dans les buts du PSG depuis qu'il a pris la place de Lucas Chevalier, Matvey Safonov n'est pas encore assuré de conserver sa place de titulaire la saison prochaine. Et pour cause, Luis Campos s'activerait pour boucler le transfert du portier du FC Porto, Diogo Costa.

Dans la foulée de l'obtention du titre de champion de France après la victoire sur la pelouse du RC Lens, Luis Campos assurait avoir gelé les discussions concernant le mercato : « Pour nous sur le mercato, et c’est une décision qu’on a pris avec notre coach et le président, notre mercato est complètement arrêté depuis quelques semaines ». L'idée est évidemment de se focaliser sur la finale de la Ligue des champions qui se disputera le 30 mai contre Arsenal. Mais cela n'empêcherait pas les Parisiens d'avoir des idées biens précises pour cet été.

Le PSG veut recruter Diogo Costa ? Ainsi, selon les informations de Mercado Azul, site spécialisé sur l'actualité du FC Porto, le PSG souhaiterait recruter Diogo Costa, le portier du club qui vient d'être sacré champion du Portugal. Cela signifierait donc que les Parisiens n'ont pas l'intention de maintenir leur confiance à Matvey Safonov, pourtant irréprochable depuis qu'il s'est installé dans les buts du PSG, ni de relancer Lucas Chevalier, recruté 40M€, hors bonus l'été dernier. Diogo Costa a prolongé son contrat en décembre dernier jusqu'en 2030, mais en revoyant sa clause libératoire à la baisse. Celle-ci s'élève désormais à 60M€.