Mercato : L’OM obligé de payer pour sa prochaine recrue ? Ce n’était pas prévu !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si le mercato s’annonce animé du côté de Marseille, il doit démarrer par le recrutement d’un nouveau directeur sportif afin de remplacer Medhi Benatia. En ce sens, la piste menant à Grégory Lorenzi a pris de l’ampleur, mais ce dernier s’était déjà engagé auprès de l’OGC Nice au préalable et le plan de l’OM se retrouve aujourd’hui perturbé.

S’il confiait ce week-end que l’on aurait « bientôt le dénouement » concernant son avenir, il va peut-être falloir attendre un peu plus longtemps que prévu afin de savoir quel sera le prochain club de Grégory Lorenzi. Ce qui est sûr, c’est que le Corse âgé de 42 ans quitte le Stade Brestois après y avoir passé les 10 dernières saisons et s’il semblait proche de rejoindre l’OM, ce n’est pas encore le cas.

L’OM pourrait devoir payer pour recruter Lorenzi Car, avant de finalement choisir Marseille, il s’était déjà engagé avec l’OGC Nice, à condition que le club se maintienne en Ligue 1. En ce sens, les Aiglons ont un barrage à disputer face à l’ASSE, les 26 et 29 mai prochains. Une descente du Gym réglerait le problème de l’OM, les dirigeants niçois ayant bien l’intention de faire valoir leurs droits dans ce dossier, eux qui ont d’ailleurs peu apprécié le changement d’avis de Grégory Lorenzi. Si le club azuréen parvient en revanche à se maintenir dans l’élite, Marseille pourrait se retrouver dans l’obligation de verser des indemnités afin de s’attacher les services de l’ancien directeur sportif de Brest, où il est en fin de contrat.