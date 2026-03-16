Ce retour au PSG qui le ferait rêver (et ce n'est pas pour y jouer)

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Forcément, depuis l'arrivée du Qatar, jouer au PSG a été un excellent souvenir pour beaucoup d'anciens joueurs du club de la capitale. A Paris, ils ont été nombreux à passer de très bons moments. Au point de vouloir revenir au PSG ? C'est le cas d'un ex-Parisien qui ne dirait pas non pour raviver la flamme, mais pas pour être sur le terrain.

A 32 ans, Julian Draxler évolue aujourd'hui du côté du Qatar. En 2023, l'Allemand quittait alors le PSG pour rejoindre le club d'Al Ahli. C'est en janvier 2017 qu'il avait posé ses valises dans la capitale française en provenance de Wolfsbourg. Sportivement, Draxler a connu un bilan mitigé avec le PSG. Pourtant, il a vraiment apprécié son tempds à Paris.

Mercato - PSG : Un Ballon d'or attendait le feu vert pour son transfert, «je n’ai jamais eu de proposition» https://t.co/FG1s29s0N3 — le10sport (@le10sport) March 16, 2026

« J’aimais trop ce club » « J’aime Paris, j’ai toujours aimé Paris, ce n’est pas un secret ! (...) Le PSG était plus qu’un employeur pour moi. Je suis tombé amoureux du club, de la ville. (...) J’aimais trop ce club. Le PSG, c’est un club qui est un peu fou dans sa tête, comme moi. Quand tu te dis qu’ils achètent Neymar pour 222 millions d’euros et trois semaines plus tard Kylian (Mbappé) pour 180 millions d’euros… Il se passe toujours quelque chose dans ce club, des histoires ! Tu ne t’ennuies jamais au PSG. Je me sentais bien à Paris, j’étais fier de porter le maillot de ce grand club et de dire : je joue pour le PSG. J’ai aimé la façon dont on a joué au football, on prenait du plaisir sur le terrain. C’est un club magnifique », expliquait notamment Julian Draxler au cours d'un entretien accordé au Parisien en 2025.