Bradley Barcola sur le départ : Le PSG a identifié son remplaçant en Allemagne ?

L'avenir de Bradley Barcola pourrait rapidement devenir un sujet majeur au PSG et animer l'été du club de la capitale. Un départ de l'ancien Lyonnais n'est effectivement pas à exclure, et les Parisiens semblent déjà l'avoir anticipé puisqu'ils s'intéresseraient à Karim Adeyemi. L'ailier du Borussia Dortmund possède un profil similaire à celui de Bradley Barcola.
L'été du Paris Saint-Germain s'annonce plus chaud que les précédents. En effet, bien qu'aucune révolution ne soit à prévoir, l'effectif de Luis Enrique pourrait toutefois connaître quelques retouches. L'objectif principal de Luis Campos sera d'ailleurs de compenser les éventuels départs. Plusieurs joueurs ne sont plus satisfaits de leur temps de jeu à l'image de Gonçalo Ramos et Lee Kang-In. Mais le gros dossier de l'été du côté du PSG sera probablement celui de Bradley Barcola.
Barcola sur le départ ?
En effet, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, ça chauffe entre Liverpool et Bradley Barcola. Cela fait plusieurs semaines que les Reds s'intéressent à l'ailier du PSG notamment dans l'optique de compenser le départ de Mohamed Salah. Redevenu la quatrième option offensive de Luis Enrique derrière Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia, l'ancien joueur de l'OL semble d'ailleurs très chaud à l'idée de signer à Liverpool où il pourrait avoir un rôle plus central dans le projet d'Arne Slot.
Le PSG s'intéresse à Adeyemi pour le remplacer
Un départ auquel le PSG ne s'opposera pas si jamais Liverpool répond à ses attentes sur le plan économique. Par conséquent, Luis Campos prospecte sur le marché dans l'optique de dénicher un ailier capable de compenser la perte de Bradley Barcola. Et selon les informations de TeamTalk, le PSG montrerait un fort intérêt pour Karim Adeyemi, l'ailier du Borussia Dortmund, qui possède un profil similaire à celui de l'international français. Mais il faudra faire face à la concurrence de la Premier League où Manchester United, Chelsea et... Liverpool sont intéressés.