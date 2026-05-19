Bradley Barcola sur le départ : Le PSG a identifié son remplaçant en Allemagne ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'avenir de Bradley Barcola pourrait rapidement devenir un sujet majeur au PSG et animer l'été du club de la capitale. Un départ de l'ancien Lyonnais n'est effectivement pas à exclure, et les Parisiens semblent déjà l'avoir anticipé puisqu'ils s'intéresseraient à Karim Adeyemi. L'ailier du Borussia Dortmund possède un profil similaire à celui de Bradley Barcola.

L'été du Paris Saint-Germain s'annonce plus chaud que les précédents. En effet, bien qu'aucune révolution ne soit à prévoir, l'effectif de Luis Enrique pourrait toutefois connaître quelques retouches. L'objectif principal de Luis Campos sera d'ailleurs de compenser les éventuels départs. Plusieurs joueurs ne sont plus satisfaits de leur temps de jeu à l'image de Gonçalo Ramos et Lee Kang-In. Mais le gros dossier de l'été du côté du PSG sera probablement celui de Bradley Barcola.

Barcola sur le départ ? En effet, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, ça chauffe entre Liverpool et Bradley Barcola. Cela fait plusieurs semaines que les Reds s'intéressent à l'ailier du PSG notamment dans l'optique de compenser le départ de Mohamed Salah. Redevenu la quatrième option offensive de Luis Enrique derrière Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia, l'ancien joueur de l'OL semble d'ailleurs très chaud à l'idée de signer à Liverpool où il pourrait avoir un rôle plus central dans le projet d'Arne Slot.