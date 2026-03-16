Laure Boulleau passe un message sur Canal + : «Il m’en faut plus»

Axel Cornic

Ancienne footballeuse du Paris Saint-Germain, Laure Boulleau sévit désormais dans le monde des médias depuis plusieurs années déjà. Et c’est l’une des voix les plus écoutées lors qu’on s’intéresse à l’actualité du club parisien, qui dans seulement quelques heures va retrouver la Ligue des Champions, avec le huitième de finale retour face à Chelsea.

Après avoir dominé la planète football pendant quelques mois, le PSG est redevenu une équipe banale cette saison. Cela a plusieurs fois été souligné par les observateurs, mais un sursaut a tout de même eu lieu tout récemment. Alors qu’on leur prédisait un enfer, les Parisiens ont en effet largement surclassé Chelsea lors du huitième de finale aller de Ligue des Champions (5-2), ce qui a gonflé l’optimisme autour du club.

Mercato - PSG : La signature de «l'un des meilleurs du monde» bientôt annoncée ? https://t.co/dhJ1VwCSML — le10sport (@le10sport) March 16, 2026

« Chelsea ? Le score est un peu flatteur » Pourtant, certains restent encore sur leur faim. C’est le cas de Laure Boulleau, qui assure en attendre plus de la part du PSG. « Chelsea ? Le score est un peu flatteur. J'ai par contre trouvé que le dernier quart d'heure du PSG ressemblait pour moi aux meilleurs moments de la saison dernière. Mais sur l'ensemble du match et ça prouve qu'on n'est pas au maximum de ce que peut apporter cette équipe, c'est un peu sur courant alternatif leur pressing à la perte » a-t-elle expliqué, sur le plateau du Canal Football Club.