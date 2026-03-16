Cyclisme : La bonne stratégie pour battre Pogacar ? Le clan Vingegaard en est convaincu !

Alors qu'il vient de remporter Paris-Nice largement pour sa première course de l'année, Jonas Vingegaard aborde la suite de sa saison avec confiance et une grande motivation. Au sein de l'équipe Visma-Lease A Bike, on est plus que jamais convaincu que la nouvelle approche du Tour de France, passant par une conquête préalable du Giro, est la meilleure optique pour vaincre Tadej Pogacar.
Jonas Vingegaard sort d'une semaine qui pourrait bien s'avérer très importante pour la suite de sa saison. Pour sa première course de l'année, le leader du Team Visma-Lease A Bike a en effet remporté Paris-Nice haut la main, avec à la clé deux victoires d'étape au cours desquelles il a écrasé tous ses rivaux. Le Danois sort donc de l'épreuve avec une confiance remontée à bloc et une grande motivation pour la suite de sa saison, qui sera désormais axée vers le doublé Giro-Tour.
« L'association Tour-Vuelta nous a montré que Jonas est très performant après un Grand Tour »
A l'arrivée, Marc Reef, le directeur de l'équipe Visma-Lease A Bike, pouvait exprimer sa satisfaction au micro du journaliste Daniel Benson pour dnlbenson.substack.com, comme rapporté par cyclinguptodate.com : « Jonas était déjà en bonne forme après l'hiver. Bien sûr, il y a eu un petit contretemps (avec une chute à l'entraînement début février), mais nous avons modifié le programme. Paris-Nice était un objectif sur lequel nous pouvions travailler. Il se sent un peu comme il y a deux ans, avant sa chute. L'année dernière, les choses ne se sont pas déroulées exactement comme nous l'espérions, mais physiquement, il se sent comme d'habitude ».
« Nous sommes convaincus que cela lui permettra de remporter le Tour »
Au sein de la formation hollandaise, on sait que cette victoire était importante pour valider la nouvelle orientation prise avec le choix de jouer le doublé Giro-Tour. Chez Visma, on est convaincu qu'il s'agit de la meilleure approche pour vaincre Pogacar sur le Tour de France, persuadé qu'une victoire sur le Tour d'Italie permettra à Vingegaard de totalement se libérer sur le Tour et qu'il est physiquement capable de supporter les deux épreuves, comme l'a confirmé Marc Reef : « Nous sommes convaincus que cela lui permettra de remporter le Tour. Nous savons vu ce qu'il s'est passé sur le Tour ces deux dernières années, et cela nous a obligés à tenter une nouvelle approche. L'association Tour-Vuelta nous a montré que Jonas est très performant après un Grand Tour, et encore meilleur sur la Vuelta. Si nous le préparons bien ici, avec une excellente préparation printanière, il peut atteindre un très haut niveau sur le Tour et rivaliser avec Pogacar, car c'est ce qu'il faut. Seul Pogacar est parvenu à faire le doublé Giro-Tour dans l'ère moderne. Nous sommes prêts à relever le défi. Lorsque nous avons envisagé de remporter trois Grands Tours en 2023, nous nous sommes demandé : "N'est-ce pas un objectif trop ambitieux ? Est-ce seulement possible ?" Mais nous avons tenté le coup. Il est bon de rêver grand, mais il faut aussi avoir un plan et croire en quelque chose ».