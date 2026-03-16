Cyclisme : La bonne stratégie pour battre Pogacar ? Le clan Vingegaard en est convaincu !

Alexandre Higounet

Alors qu'il vient de remporter Paris-Nice largement pour sa première course de l'année, Jonas Vingegaard aborde la suite de sa saison avec confiance et une grande motivation. Au sein de l'équipe Visma-Lease A Bike, on est plus que jamais convaincu que la nouvelle approche du Tour de France, passant par une conquête préalable du Giro, est la meilleure optique pour vaincre Tadej Pogacar.

Jonas Vingegaard sort d'une semaine qui pourrait bien s'avérer très importante pour la suite de sa saison. Pour sa première course de l'année, le leader du Team Visma-Lease A Bike a en effet remporté Paris-Nice haut la main, avec à la clé deux victoires d'étape au cours desquelles il a écrasé tous ses rivaux. Le Danois sort donc de l'épreuve avec une confiance remontée à bloc et une grande motivation pour la suite de sa saison, qui sera désormais axée vers le doublé Giro-Tour.

« L'association Tour-Vuelta nous a montré que Jonas est très performant après un Grand Tour » A l'arrivée, Marc Reef, le directeur de l'équipe Visma-Lease A Bike, pouvait exprimer sa satisfaction au micro du journaliste Daniel Benson pour dnlbenson.substack.com, comme rapporté par cyclinguptodate.com : « Jonas était déjà en bonne forme après l'hiver. Bien sûr, il y a eu un petit contretemps (avec une chute à l'entraînement début février), mais nous avons modifié le programme. Paris-Nice était un objectif sur lequel nous pouvions travailler. Il se sent un peu comme il y a deux ans, avant sa chute. L'année dernière, les choses ne se sont pas déroulées exactement comme nous l'espérions, mais physiquement, il se sent comme d'habitude ».