«Pas quelqu'un qui va vendre du rêve» : Les supporters de l’OM déjà prévenus de la méthode Grégory Lorenzi

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pour succéder à Medhi Benatia, qui vit ses derniers jours comme directeur sportif de l’Olympique de Marseille, l’état-major phocéen a décidé de miser sur Grégory Lorenzi, en poste jusqu’ici au Stade Brestois. Le bon choix aux yeux de certaines personnes ayant côtoyé le Corse.

L’arrivée de Grégory Lorenzi n’est désormais plus qu’une question de temps. Alors que Medhi Benatia, démissionnaire depuis le début de l’année, va prochainement quitter l’Olympique de Marseille, c’est bien le directeur sportif du Stade Brestois qui va lui succéder dans la cité phocéenne. Le club est parvenu à devancer in extremis l’OGC Nice, qui semblait pourtant bien parti pour l’accueillir.

« Il ne sera pas surpris par ce contexte » Pour Olivier Dall'Oglio, passé durant deux ans (2019-2021) par le Stade Brestois, l’OM fait le bon choix en misant sur son ancien directeur sportif. « La pression est complètement différente, surtout en ce moment, mais, s'il y va, c'est qu'il se sent prêt, confie-t-il dans les colonnes de L’Équipe. C'est un Corse, avec la mentalité du Sud, et il ne sera pas surpris par ce contexte. C'est une suite logique pour sa carrière et un vrai challenge. Il aurait pu prendre un club intermédiaire, mais il préfère plonger dans le grand bain. Pourquoi pas ? Il faut bien y aller un jour et il a les épaules pour. »