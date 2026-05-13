Mourinho au Real Madrid, c’est bientôt signé : L’annonce qui fait bondir Iker Casillas !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid va une fois de plus opérer des ajustements à son staff technique. Xabi Alonso et Alvaro Arbeloa se sont relayés sur le banc de touche madrilène cette saison. Le prochain sur la liste ne serait autre que José Mourinho. Une rumeur de plus en plus sérieuse avec le retour du Portugais qui ne ferait plus de doutes en coulisses à présent. Ce qui a le mérite de faire enrager Iker Casillas.

Et si c’était vrai ? Treize années après son départ, José Mourinho semble être plus que jamais sur le retour à la Casa Blanca. The Special One qui avait échoué dans sa quête de Ligue des champions pendant ses trois années dans la capitale devrait rouvrir un nouveau chapitre à Madrid. C’était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, mais il se pourrait qu’on entre dans la dernière ligne droite de cette opération.

«José Mourinho est sur le point de faire son retour au Real Madrid» The Daily Telegraph révèle ce mercredi que « José Mourinho est sur le point de faire son retour au Real Madrid. Les détails de sa nomination devraient être finalisés après la fin de la saison de Liga ». Après Carlo Ancelotti , Xabi Alonso et Alvaro Arbeloa, Kylian Mbappé risque de connaître son quatrième entraîneur depuis sa signature au Real Madrid en juin 2024. José Mourinho en club et Zinedine Zidane en sélection ? Voilà les identités des techniciens avec qui Mbappé opérera à la reprise de la saison.