Le mercato est lancé à l’OM, Grégory Lorenzi peut déjà boucler deux transferts

Après avoir officié à Brest, Grégory Lorenzi devrait succéder à Medhi Benatia du côté de l’Olympique de Marseille. De nombreux dossiers attendent le directeur sportif, et notamment le prochain mercato estival. Plusieurs offres seraient d’ailleurs déjà tombées pour des joueurs importants de l’effectif.
Attendu à Marseille pour succéder à Medhi Benatia, Grégory Lorenzi ne va pas manquer de travail à l’OM. Il sera rapidement question du choix de l’entraîneur, alors que Habib Beye, nommé en février, ne devrait pas rester en poste après l’échec de sa mission. Plusieurs noms circulent déjà pour débarquer, dont ceux de Bruno Genesio ou encore Christophe Galtier.
Des offres pour Timber et Paixao
Dans l’effectif aussi, cela va bouger. Comme l’explique L’Équipe dans ses colonnes du jour, Grégory Lorenzi va devoir gérer les retours de prêt (Meïté, Cornelius, Gomes, Moumbagna, Maupay...) mais également les premières offres reçues pour des joueurs importants de l’effectif bien cotés sur le marché. Des propositions seraient tombées pour Quinten Timber (24 ans), arrivé cet hiver en provenance de Feyenoord, et Igor Paixao (25 ans), débarqué du même endroit l’été dernier.
« Je ne réfléchis pas à ce qui peut se passer en juin ou en juillet »
Récemment interrogé sur sa situation à l’OM, Quinten Timber avait laissé planer le doute autour de son avenir. « Honnêtement, comme vous l’avez dit, je suis arrivé en janvier. Je suis concentré à 100 % avec le club pour nous qualifier pour la Ligue des Champions. Ma concentration est sur ça maintenant, sur dimanche. Je ne réfléchis pas à ce qui peut se passer en juin ou en juillet. Vous pouvez me reposer la question en juillet, je vous répondrai, déclarait-il avant la réception de Nice. Je veux tout gagner. La seule manière de le faire, c’est de me concentrer sur ces matchs. Je ne dois pas me concentrer sur autre chose. Si je réfléchis à beaucoup de choses, cela me coûte de l’énergie. Cela peut aussi m’enlever de l’énergie et je peux me blesser. Donc je ne pense pas vraiment à ça. Bien sûr, c’est toujours beau de penser à ce qui va arriver avec la Coupe du Monde, mais on verra après la fin de saison ».