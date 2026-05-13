Le mercato est lancé à l’OM, Grégory Lorenzi peut déjà boucler deux transferts

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après avoir officié à Brest, Grégory Lorenzi devrait succéder à Medhi Benatia du côté de l’Olympique de Marseille. De nombreux dossiers attendent le directeur sportif, et notamment le prochain mercato estival. Plusieurs offres seraient d’ailleurs déjà tombées pour des joueurs importants de l’effectif.

Attendu à Marseille pour succéder à Medhi Benatia, Grégory Lorenzi ne va pas manquer de travail à l’OM. Il sera rapidement question du choix de l’entraîneur, alors que Habib Beye, nommé en février, ne devrait pas rester en poste après l’échec de sa mission. Plusieurs noms circulent déjà pour débarquer, dont ceux de Bruno Genesio ou encore Christophe Galtier.

Des offres pour Timber et Paixao Dans l’effectif aussi, cela va bouger. Comme l’explique L’Équipe dans ses colonnes du jour, Grégory Lorenzi va devoir gérer les retours de prêt (Meïté, Cornelius, Gomes, Moumbagna, Maupay...) mais également les premières offres reçues pour des joueurs importants de l’effectif bien cotés sur le marché. Des propositions seraient tombées pour Quinten Timber (24 ans), arrivé cet hiver en provenance de Feyenoord, et Igor Paixao (25 ans), débarqué du même endroit l’été dernier.