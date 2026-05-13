Transferts : Le PSG profite de la crise au Real Madrid pour tenter un coup !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid traverse une crise sportive et institutionnelle qu’on a pas l’habitude de voir chez le club merengue. Son président Florentino Pérez a précédé à un véritable règlement de comptes en conférence de presse mardi au cours de laquelle il a sorti la sulfateuse pendant une heure. En parallèle, une bagarre entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde avait éclaté la semaine dernière au centre d’entraînement, une aubaine pour le PSG ?

Rien ne va plus au Real Madrid. Il n’y a qu’à s’attarder sur les répercussions médiatiques de la Story Instagram de Kylian Mbappé le soir du Clasico face au FC Barcelone dimanche dernier alors que son équipe était menée par deux buts à zéro ou encore la bagarre entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde au centre d’entraînement de Valdebebas jeudi soir qui avait engendré un court séjour à l’hôpital de l’Uruguayen après un choc à la tête. Et pour finir, la conférence de presse lunaire de Florentino Pérez qui a duré plus d’une heure mardi où le président du Real Madrid a réglé ses comptes personnellement avec certains journalistes en les nommant un par un.

«Le PSG a pris contact avec l'entourage de Valverde» Le climat est délétère à Madrid après une saison blanche de la part des joueurs d’Alvaro Arbeloa. Et à l’approche de l’ouverture du mercato estival, il est question d’un intérêt du PSG pour Federico Valverde. Le journaliste Marcos Benito a communiqué cette information exclusive pendant l’émission d’El Chiringuito de mardi soir. « Le PSG a pris contact avec l'entourage de Valverde pour se renseigner sur la situation et les modalités d’un transfert pour cet été ».