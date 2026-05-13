Transferts : Le PSG profite de la crise au Real Madrid pour tenter un coup !

Le Real Madrid traverse une crise sportive et institutionnelle qu’on a pas l’habitude de voir chez le club merengue. Son président Florentino Pérez a précédé à un véritable règlement de comptes en conférence de presse mardi au cours de laquelle il a sorti la sulfateuse pendant une heure. En parallèle, une bagarre entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde avait éclaté la semaine dernière au centre d’entraînement, une aubaine pour le PSG ?
Rien ne va plus au Real Madrid. Il n’y a qu’à s’attarder sur les répercussions médiatiques de la Story Instagram de Kylian Mbappé le soir du Clasico face au FC Barcelone dimanche dernier alors que son équipe était menée par deux buts à zéro ou encore la bagarre entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde au centre d’entraînement de Valdebebas jeudi soir qui avait engendré un court séjour à l’hôpital de l’Uruguayen après un choc à la tête. Et pour finir, la conférence de presse lunaire de Florentino Pérez qui a duré plus d’une heure mardi où le président du Real Madrid a réglé ses comptes personnellement avec certains journalistes en les nommant un par un.
«Le PSG a pris contact avec l'entourage de Valverde»
Le climat est délétère à Madrid après une saison blanche de la part des joueurs d’Alvaro Arbeloa. Et à l’approche de l’ouverture du mercato estival, il est question d’un intérêt du PSG pour Federico Valverde. Le journaliste Marcos Benito a communiqué cette information exclusive pendant l’émission d’El Chiringuito de mardi soir. « Le PSG a pris contact avec l'entourage de Valverde pour se renseigner sur la situation et les modalités d’un transfert pour cet été ».
Le PSG va-t-il le faire ?
Néanmoins, Marcos Benito a pris le soin d’affirmer que cela ne signifiait en aucun cas que l’international uruguayen de 27 ans quittera la Casa Blanca pour s’installer dans la capitale parisienne. « Cela ne signifie pas pour autant que le joueur souhaite partir, ni que le Real Madrid lui ait fait part de quoi que ce soit à ce sujet ». Reste désormais à savoir ce qu’il adviendra du feuilleton Federico Valverde dans les prochaines semaines et si le PSG recrutera le double champion d’Europe (2022 et 2024).