Fiasco au Real Madrid, Kylian Mbappé est déjà passé à autre chose : «Il est totalement focus sur la Coupe du monde»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le Real Madrid vit une saison très compliquée et qui se terminera une nouvelle fois sans le moindre trophée majeur. Un coup dur pour Kylian Mbappé qui traverse une période délicate et se retrouve au coeur des critiques. Mais selon Pierre Ménès, la page de cette saison est déjà tournée pour le capitaine de l'équipe de France, pleinement tourné vers la Coupe du Monde avec les Bleus.

Malgré ses 41 buts inscrits (toutes compétitions confondues) cette saison avec le Real Madrid, Kylian Mbappé cristallise les critiques autour du club merengue. La mentalité de l'attaquant français ainsi que son manque d'efforts sur les replis défensifs notamment agacent considérablement une partie des supporters madrilènes, et une pétition a d'ailleurs été lancée, réclamant le départ de Mbappé cet été. Un traitement qui agace considérablement Pierre Ménès, et l'ancien consultant de Canal + l'a fait savoir dans une vidéo sur sa chaine Youtube.

Mbappé victime de racisme ? « Ce qui est sûr c’est qu’il ne doit pas être très heureux en ce moment. Après effectivement, la pétition est totalement truquée et tout le monde voit les ficelles, le racisme sous-jacent surtout en Espagne me paraît également assez évident. Ce qui est extraordinaire, c’est que quand Valverde et Tchouaméni se foutent sur la gueule, on montre Mbappé mort de rire au volant de sa voiture et on fait un amalgame alors qu’on ne sait même pas si les deux images datent de la même journée. On ne sait pas si Mbappé n’avait pas un coup de fil à ce moment-là. Il ne va pas pleurer parce que deux coéquipiers se sont mis dessus », indique Pierre Ménès, qui assure donc une nouvelle fois la défense de Kylian Mbappé face aux attaques répétées.