Kvaratskhelia : Le PSG a réalisé «le plus grand transfert hivernal de l’histoire» pour 70M€

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le PSG vient de remporter sa deuxième Ligue des Champions consécutive et cette saison, le club de la capitale a pu sur un Khvicha Kvaratskhelia de gala lors des soirées européennes. Elu meilleur joueur de la compétition, le Géorgien a emmené la formation parisienne vers le sacre après avoir métamorphosé le PSG la saison dernière suite à son arrivée en provenance. De quoi faire dire à certains que Kvaratskhelia est tout simplement le plus grand transfert hivernal de l'histoire.

S'il n'a pas marqué face à Arsenal comme lors des tours précédents, Khvicha Kvaratskhelia a tout de même été décisif lors de la finale de la Ligue des Champions. En effet, c'est lui qui a obtenu le penalty qui a permis à Ousmane Dembélé d'égaliser pour le PSG. Elu meilleur joueur de la compétition, le Géorgien a été brillé lors des soirées européennes. Forcément, au sein du club de la capitale, on ne doit clairement pas regretter l'investissement réalisé pour s'offrir Kvaratskhelia. En janvier 2025, 70M€ avaient été dépensés pour l'arracher à Naples et depuis, c'est le visage du PSG qui a complètement changé.

« Une sorte de Monsieur plus de la Ligue des Champions » Il y a maintenant un an et demi, Khvicha Kvaratskhelia rejoignait le PSG et voilà que son arrivée a totalement métamorphosé le club de la capitale. C'est ainsi qu'au micro de RTL, le journaliste Dave Appadoo n'a pas hésité à dire : « Son arrivée en janvier a tout changé. Tu mets une sorte de Monsieur plus de la Ligue des Champions, quelqu’un qui physiquement, mentalement, techniquement, au niveau de l’efficacité a quelque chose en plus dans ces rendez-vous là. Je pense que c’est le plus grand transfert hivernal de l’histoire »