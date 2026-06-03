Kvaratskhelia : Le PSG a réalisé «le plus grand transfert hivernal de l’histoire» pour 70M€

Le PSG vient de remporter sa deuxième Ligue des Champions consécutive et cette saison, le club de la capitale a pu sur un Khvicha Kvaratskhelia de gala lors des soirées européennes. Elu meilleur joueur de la compétition, le Géorgien a emmené la formation parisienne vers le sacre après avoir métamorphosé le PSG la saison dernière suite à son arrivée en provenance. De quoi faire dire à certains que Kvaratskhelia est tout simplement le plus grand transfert hivernal de l'histoire.
S'il n'a pas marqué face à Arsenal comme lors des tours précédents, Khvicha Kvaratskhelia a tout de même été décisif lors de la finale de la Ligue des Champions. En effet, c'est lui qui a obtenu le penalty qui a permis à Ousmane Dembélé d'égaliser pour le PSG. Elu meilleur joueur de la compétition, le Géorgien a été brillé lors des soirées européennes. Forcément, au sein du club de la capitale, on ne doit clairement pas regretter l'investissement réalisé pour s'offrir Kvaratskhelia. En janvier 2025, 70M€ avaient été dépensés pour l'arracher à Naples et depuis, c'est le visage du PSG qui a complètement changé.
« Une sorte de Monsieur plus de la Ligue des Champions »
Il y a maintenant un an et demi, Khvicha Kvaratskhelia rejoignait le PSG et voilà que son arrivée a totalement métamorphosé le club de la capitale. C'est ainsi qu'au micro de RTL, le journaliste Dave Appadoo n'a pas hésité à dire : « Son arrivée en janvier a tout changé. Tu mets une sorte de Monsieur plus de la Ligue des Champions, quelqu’un qui physiquement, mentalement, techniquement, au niveau de l’efficacité a quelque chose en plus dans ces rendez-vous là. Je pense que c’est le plus grand transfert hivernal de l’histoire »
« Il n’y a jamais eu un tel impact après un transfert hivernal »
« Je pense qu’il n’y a jamais eu un tel impact après un transfert hivernal. Bien sûr 70 millions, mais il y a d’autres clubs qui ont mis beaucoup de billets sur des joueurs à l’hiver et qui ont eu loin de là ce rendu. Lui son impact a été immédiat. Et cette saison, il n’y a pas photo, le meilleur joueur du PSG c’est Kvara », a ensuite continué Dave Appadoo concernant Khvicha Kvaratskhelia.