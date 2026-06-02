Ibrahima Konaté au PSG : Les supporters du Real Madrid vont décider de son avenir !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain l’a fait. Seul le Real Madrid était parvenu à conserver son titre en Ligue des champions depuis le début du siècle. Samedi dernier, le groupe de Luis Enrique a su surmonter le bloc défensif d’Arsenal pour aller chercher sa deuxième étoile. Maintenant, place au mercato pour les dirigeants parisiens avec notamment l’opération Ibrahima Konaté à mener à bien. Pourtant, le Real Madrid pourrait tout faire capoter.

Le mercato estival risque d’être agité pour le Paris Saint-Germain. Il n’y a qu’à s’attarder sur la déclaration de son entraîneur Luis Enrique après la finale de la Ligue des champions par le biais de laquelle il a fait savoir qu’il était sans doute temps de réoxygéner son effectif. Au rayon des arrivées, il est question d’un attaquant, mais le secteur défensif fait également parler. Ibrahima Konaté a officialisé son départ de Liverpool dimanche dernier en tant qu’agent libre, une situation contractuelle idéale pour le PSG au sujet de l’international français de 27 ans.

Les socios merengue doivent trancher entre Florentino Pérez et Enrique Riquelme pour les élections Néanmoins, sa signature semble être tout sauf garantie pour le Paris Saint-Germain. La faute au Real Madrid. Une campagne électorale bat son plein dans la capitale espagnole avec les élections présidentielles qui se dérouleront le dimanche 7 juin prochain. Président emblématique de la Casa Blanca, Florentino Pérez qui a entamé son second mandat en 2009, est opposé à Enrique Riquelme. Si jamais Pérez venait à être conforté dans ses fonctions, le PSG verrait la piste Konaté définitivement s’envoler.