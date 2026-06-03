Mercato : Les deux options décidées par le PSG avec Bradley Barcola

L’été s’annonce mouvementé pour Bradley Barcola. Alors que le joueur du PSG va disputer la Coupe du monde avec l’équipe de France, il va également devoir régler la question de son avenir dans les semaines à venir. Partira ? Ne partira pas ? Si Barcola est aujourd’hui sous contrat jusqu’en 2028, il ne faudrait clairement pas exclure de le voir quitter le PSG à l’occasion du marché des transferts.
Ayant décider de se concentrer pleinement sur sa finale de la Ligue des Champions face à Arsenal, le PSG avait mis en stand-by ses dossiers du mercato ainsi que les différentes discussions pour les prolongations. Cet évènement étant désormais passé, le club de la capitale peut se remettre dessus. Le cas de Bradley Barcola est notamment au coeur des rumeurs en ce moment. Sous contrat jusqu’en 2028, l’international français se mettra-t-il d’accord avec le PSG pour signer un nouveau bail ? Si tel n’était pas le cas, Barcola pourrait bien faire ses valises cet été.
Quel mercato estival pour le PSG ?
Si le PSG se veut actif dans le sens des arrivées lors de ce mercato estival, on devrait également assister à des départs au sein de l’effectif de Luis Enrique. A propos des plans du club de la capitale, Loïc Tanzi a expliqué à l’occasion de L’Equipe du Soir : « Ils veulent un défenseur central qui peut jouer latéral droit, ils veut un latéral gauche pour suppléer Nuno Mendes et ils veulent un joueur offensif. Tout ça avant les départs. Par exemple, si Ramos part, ils prendront un numéro 9. Il peut y avoir Lee qui part donc ils prendront un joueur comme Lee ».
« C’est la volonté du club de le voir prolonger et de le faire partir s’il ne prolonge pas »
Gonçalo Ramos et Kang-in Lee pourraient donc quitter le PSG cet été, au même titre que Bradley Barcola. A propos de l’international français, le club de la capitale aurait décidé uniquement de deux options pour les semaines à venir. « S’il ne prolonge pas, a priori, Barcola quittera le club. C’est la volonté du club de le voir prolonger et de le faire partir s’il ne prolonge pas. Et il sera remplacé quoi qu’il arrive », a expliqué Loïc Tanzi. A voir comment évoluera ce dossier Barcola.