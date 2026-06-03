Mercato : Les deux options décidées par le PSG avec Bradley Barcola

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’été s’annonce mouvementé pour Bradley Barcola. Alors que le joueur du PSG va disputer la Coupe du monde avec l’équipe de France, il va également devoir régler la question de son avenir dans les semaines à venir. Partira ? Ne partira pas ? Si Barcola est aujourd’hui sous contrat jusqu’en 2028, il ne faudrait clairement pas exclure de le voir quitter le PSG à l’occasion du marché des transferts.

Ayant décider de se concentrer pleinement sur sa finale de la Ligue des Champions face à Arsenal, le PSG avait mis en stand-by ses dossiers du mercato ainsi que les différentes discussions pour les prolongations. Cet évènement étant désormais passé, le club de la capitale peut se remettre dessus. Le cas de Bradley Barcola est notamment au coeur des rumeurs en ce moment. Sous contrat jusqu’en 2028, l’international français se mettra-t-il d’accord avec le PSG pour signer un nouveau bail ? Si tel n’était pas le cas, Barcola pourrait bien faire ses valises cet été.

Quel mercato estival pour le PSG ? Si le PSG se veut actif dans le sens des arrivées lors de ce mercato estival, on devrait également assister à des départs au sein de l’effectif de Luis Enrique. A propos des plans du club de la capitale, Loïc Tanzi a expliqué à l’occasion de L’Equipe du Soir : « Ils veulent un défenseur central qui peut jouer latéral droit, ils veut un latéral gauche pour suppléer Nuno Mendes et ils veulent un joueur offensif. Tout ça avant les départs. Par exemple, si Ramos part, ils prendront un numéro 9. Il peut y avoir Lee qui part donc ils prendront un joueur comme Lee ».