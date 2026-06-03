Un talent «gâché» au PSG : L'heure du départ a sonné pour un joueur de Luis Enrique ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l'approche du mercato estival, on parle beaucoup des probables arrivées au PSG. Mais voilà que le club de la capitale devrait également enregistrer plusieurs départs dans les semaines à venir. Qui quittera l'effectif de Luis Enrique ? Dernièrement, parmi les noms qui reviennent le plus comme étant un candidat au départ du PSG, on retrouve celui de Kang-in Lee.

Cet été, il va falloir s'attendre à des départs au PSG. Il y en a certains qui devraient quitter quitter l'effectif de Luis Enrique. Qui ? Il faudrait notamment regarder ceux qui n'ont pas forcément un grand temps de jeu avec le club de la capitale et qui pourraient prétendre à plus ailleurs. Ça vaut notamment pour Gonçalo Ramos, mais aussi pour Kang-in Lee. Victime de la concurrence au PSG, le Sud-Coréen a dû faire avec un temps de jeu réduit. De quoi l'inciter à aller voir ailleurs ?

Kang-in Lee sur le départ ? Pour Kang-in Lee, le moment de quitter le PSG pourrait bien être arrivé. Au micro de RTL, Philippe Sanfourche en a dit plus à propos du Sud-Coréen. C'est ainsi que le journaliste a expliqué : « Kang-in Lee fait partie de ces joueurs sur lesquels on va se poser la question si dans le courant de l’été il va rester ou pas. Mine de rien, lui comme Ramos, ça fait partie de ces joueurs qui seraient titulaires dans un paquet de clubs qui jouent la Ligue des Champions chaque année ».