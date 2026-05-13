«Il y avait des monstres» : Vendu par le PSG, Odsonne Edouard raconte sa déception

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le match entre le RC Lens et le PSG prévu ce mercredi soir en Ligue 1 s’annonce particulier pour Odsonne Édouard, formé par le club de la capitale. Avant ce rendez-vous, le protégé de Pierre Sage, recruté l’été dernier, est revenu sur son passage à Paris.

Depuis l’arrivée de Luis Enrique, les titis du PSG ont vu leur temps de jeu augmenter, eux qui ont dû se contenter de miettes depuis l’arrivée du Qatar en 2012. Odsonne Édouard peut témoigner, lui qui a pris la direction du Celtic en 2018 sans avoir eu l’occasion de porter le maillot de son club formateur lors d’un match officiel. Une frustration pour l’attaquant de 28 ans, évoluant aujourd’hui au RC Lens.

« C’est dommage de ne pas avoir eu l’opportunité de m’exprimer avec l’équipe première » « Pas de regret, mais de la déception. Je suis très reconnaissant envers le PSG. C’est mon club formateur à qui je dois beaucoup. Parce que si j’en suis là aujourd’hui, c’est grâce à eux. J’ai connu mes premières expériences professionnelles, mes premiers groupes pros, mes premiers trophées avec le PSG, a confié Odsonne Édouard au Parisien avant le match entre le RC Lens et le PSG. C’est dommage de ne pas avoir eu l’opportunité de m’exprimer avec l’équipe première, mais il y avait des monstres en attaque (Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani) ! J’ai beaucoup appris et beaucoup progressé durant les entraînements. Cela m’a servi pour ma carrière professionnelle. »