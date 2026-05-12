PSG - Désiré Doué bientôt comme Kylian Mbappé : Daniel Riolo dénonce une «connerie» dans l’After Foot !

Pierrick Levallet

La cérémonie des Trophées UNFP s’est tenue ce lundi soir. À cette occasion, Désiré Doué a été sacré meilleur espoir de Ligue 1 pour la seconde année consécutive. Le joueur du PSG se rapproche ainsi de Kylian Mbappé, qui a remporté cette distinction à trois reprises. Et pour Daniel Riolo, voir l’international français prendre à nouveau ce titre est une « connerie ».

Ce lundi soir, Désiré Doué a une nouvelle fois été sacré aux Trophées UNFP. Comme la saison dernière, le joueur du PSG a remporté le titre de meilleur joueur de Ligue 1. L’ailier de 20 ans se rapproche ainsi de Kylian Mbappé, qui avait raflé cette distinction en 2017, 2018 et 2019. Mais pour Daniel Riolo, voir Désiré Doué être à nouveau sacré n’a pas vraiment de sens.

«Quelle est la logique derrière ça ?» « Désiré Doué meilleur espoir de Ligue 1 ? Mais quelle est la logique derrière ça ? Tu l’as été l’année dernière, pourquoi tu l’es encore ? Mbappé et Hazard l’ont été plusieurs fois aussi ? Oui mais ce n’est pas parce que tu as fait la connerie deux fois qu’il faut la faire une troisième fois » a confié le chroniqueur de RMC dans l’After Foot.