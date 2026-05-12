PSG : Luis Enrique zappe les Trophées UNFP, l’explication sur son absence

Alors que Pierre Sage a été élu meilleur entraîneur de Ligue 1 ce lundi lors de la cérémonie des Trophées UNFP, Luis Enrique n’avait pas fait le court déplacement jusqu’au Palais Brongniart, situé dans le deuxième arrondissement de Paris. Présent face à la presse, l’entraîneur du PSG a justifié son absence.
Le Paris Saint-Germain était à l’honneur lors de la cérémonie des Trophées UNFP. Malgré ses neuf titularisations sur l’ensemble de la saison de Ligue 1, Ousmane Dembélé est reparti avec le titre de meilleur joueur pour la deuxième année de suite, tout comme Désiré Doué, qui conserve son trophée de meilleur espoir. En revanche, pas de doublé pour Luis Enrique, sacré l’an dernier.
Pierre Sage préféré à Luis Enrique
Pierre Sage a été élu meilleur entraîneur de la Ligue 1, se voyant récompenser de l’excellente et surprenante saison du RC Lens, dauphin du PSG. « C’est une surprise, mais c’est beaucoup de bonheur et de fierté. J’ai une grosse pensée pour les gens qui travaillent au club au quotidien. C’est une victoire collective. J’ai une pensée pour tous les joueurs, ils concrétisent tous les processus qu’on déroule au quotidien, toute la corporation des coachs aussi. Tout le monde le mérite, parce que tout le monde donne le meilleur chaque jour. J’ai une pensée pour Jean-Louis Gasset et Rolland Courbis, qui nous ont quittés », a réagi l’ancien de l’OL.
« Je ne viens jamais dans ce type de fête »
Luis Enrique n’était pas présent pour assister au discours de son homologue lensois. « Je ne viens jamais dans ce type de fête. Je préfère rester à la maison pour étudier Arsenal, s’est justifié l'Espagnol en conférence de presse. Je suis content de voir des joueurs du PSG être mis à l’honneur, c’est mérité. Ceux qui ont gagné l’ont mérité. Félicitations à Pierre Sage car il mérite de gagner ce trophée de meilleur entraîneur de la saison. C’est incroyable ce qu’il a fait. »
A la veille du match face au RC Lens, Luis Enrique a salué le travail réalisé par Pierre Sage dans le nord de la France. « On a souligné ce qu'a fait Lens cette saison. Personne en début de saison n'imaginait ça. C'est la première fois depuis que j'arrive ici qu'il y a une équipe qui nous pose des problèmes. Ils méritent d'être en Ligue des champions, félicitations à eux. On va chercher à profiter d'un match de très haut niveau. C'est un vrai test. Félicitations à Sage, pour la manière dont l'équipe joue aussi », a ajouté l’entraîneur du PSG.