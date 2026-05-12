PSG : Luis Enrique zappe les Trophées UNFP, l’explication sur son absence

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que Pierre Sage a été élu meilleur entraîneur de Ligue 1 ce lundi lors de la cérémonie des Trophées UNFP, Luis Enrique n’avait pas fait le court déplacement jusqu’au Palais Brongniart, situé dans le deuxième arrondissement de Paris. Présent face à la presse, l’entraîneur du PSG a justifié son absence.

Le Paris Saint-Germain était à l’honneur lors de la cérémonie des Trophées UNFP. Malgré ses neuf titularisations sur l’ensemble de la saison de Ligue 1, Ousmane Dembélé est reparti avec le titre de meilleur joueur pour la deuxième année de suite, tout comme Désiré Doué, qui conserve son trophée de meilleur espoir. En revanche, pas de doublé pour Luis Enrique, sacré l’an dernier.

Pierre Sage préféré à Luis Enrique Pierre Sage a été élu meilleur entraîneur de la Ligue 1, se voyant récompenser de l’excellente et surprenante saison du RC Lens, dauphin du PSG. « C’est une surprise, mais c’est beaucoup de bonheur et de fierté. J’ai une grosse pensée pour les gens qui travaillent au club au quotidien. C’est une victoire collective. J’ai une pensée pour tous les joueurs, ils concrétisent tous les processus qu’on déroule au quotidien, toute la corporation des coachs aussi. Tout le monde le mérite, parce que tout le monde donne le meilleur chaque jour. J’ai une pensée pour Jean-Louis Gasset et Rolland Courbis, qui nous ont quittés », a réagi l’ancien de l’OL.