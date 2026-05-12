PSG - «Vincent Labrune n’est qu’un pantin» d’Al-Khelaïfi : La grosse accusation de Daniel Riolo !

Le Paris Saint-Germain a la possibilité d’éventuellement célébrer un deuxième titre de champion d’Europe de suite si jamais l’équipe de Luis Enrique venait à bout de celle de Mikel Arteta en finale de Ligue des champions le 30 mai prochain entre le PSG et Arsenal. En parallèle, le football français se trouve dans une situation économiquement dangereuse, incitant Daniel Riolo à faire passer un appel au président du PSG et selon lui de la LFP : Nasser Al-Khelaïfi puisque Vincent Labrune ne serait que sa marionnette.
Année après année, les droits télévisés de la Ligue 1 ne cessent leur décroissance. Économiquement parlant, on se situe à des années lumières de la valorisation du championnat à 700M€ pendant la décennie 2010 par exemple. Lors des saisons précédentes, les diffuseurs ont constamment changé. Téléfoot La Chaîne, DAZN, Ligue 1+… Le tout avec Vincent Labrune aux commandes de la Ligue de football professionnel.
«La LFP n’est pas détenue par Vincent Labrune, qui n'est qu'un pantin, elle est détenue par le grand patron qu'est Nasser Al-Khelaïfi»
A l’occasion d’une énième charge envers le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi pendant l’After Foot de lundi soir, lui qui est également le patron de beIN Médias qui diffuse également un match de Ligue 1 par journée, Daniel Riolo a assuré que Vincent Labrune n’était que le « pantin » d’Al-Khelaïfi. « J'ai échangé avec les dirigeants parisiens ce week-end, ça a même été un petit peu chaud parce que je ne comprends toujours pas pourquoi ils ne veulent pas entraîner tout le monde derrière eux en faisant en sorte d'arrêter la division et les clans. On doit pouvoir s’aider sans attendre que tout le monde soit et devienne des courtisans. Or, j'ai l'impression que le président du PSG veut que tout le monde soit devant lui à lui cirer les pompes. Non, il faudrait qu'il emmène tout le monde avec lui, qu'on trouve un diffuseur ou un distributeur, et que cette Ligue 1 qui recommence un petit peu à nous emballer avec ce PSG en équipe phare qui plaît à tout le monde en France - même ceux qui n'aiment pas même, je suis sûr que même les Marseillais ne peuvent même plus critiquer aujourd'hui, ils disent que ça joue bien, c'est formidable. donc il faudrait qu'on mette fin à toutes les divisions, et forcément ça va passer par la tête de la LFP. La tête de la LFP, on sait par qui elle est réellement détenue. Elle n’est pas détenue par Vincent Labrune, qui n'est qu'un pantin, elle est détenue par le grand patron qu'est Nasser Al-Khelaïfi ».
«Il ne veut que des laquais. On a le droit de trouver ça vicieux comme vision de la vie et de la politique»
Sachant qu’il ne sert à rien de demander audience à Vincent Labrune puisqu’il n’est pas le grand manitou et le décisionnaire, Daniel Riolo a profité de la tournée des 20 ans de l’After avec la date de Valence lundi soir pour faire passer un message à Nasser Al-Khelaïfi. L’objectif : la fin du conflit pour le bien du football français. « Donc j'en appelle au PSG pour qu'on mette fin à toutes les divisions et que la rentrée, qui va être très très importante - d'abord que cette loi soit enfin votée pour qu'on combatte le piratage et que ça pousse probablement un diffuseur à venir ou un distributeur si ce n’est pas un diffuseur comme avant qui met des millions - et que cette Ligue 1 retrouve des équipes et des présidents qui s'entendent et qui arrête de se tirer dessus. Ce que je demande à Al-Khelaïfi ? D'avoir la vision que tout le monde doit être dans la hiérarchie. Lui, c’est dans sa culture, c'est le grand patron et il veut dominer, avoir en face de lui des pantins, des laquais. Que par exemple faire Chevalier à 50M€, ça vaut que derrière Lille vote tout le temps en faveur du PSG. Tu dois avoir une vision un petit peu plus égalitaire. [...] Et ne pas voir tout avis contraire comme une guerre. Parce que dans sa mentalité, quand tu n’es pas d’accord avec lui, tu es un ennemi. C’est une chose que j’ai du mal à comprendre. Il ne veut que des laquais. On a le droit de trouver ça vicieux comme vision de la vie et de la politique ».