PSG - «Vincent Labrune n’est qu’un pantin» d’Al-Khelaïfi : La grosse accusation de Daniel Riolo !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a la possibilité d’éventuellement célébrer un deuxième titre de champion d’Europe de suite si jamais l’équipe de Luis Enrique venait à bout de celle de Mikel Arteta en finale de Ligue des champions le 30 mai prochain entre le PSG et Arsenal. En parallèle, le football français se trouve dans une situation économiquement dangereuse, incitant Daniel Riolo à faire passer un appel au président du PSG et selon lui de la LFP : Nasser Al-Khelaïfi puisque Vincent Labrune ne serait que sa marionnette.

Année après année, les droits télévisés de la Ligue 1 ne cessent leur décroissance. Économiquement parlant, on se situe à des années lumières de la valorisation du championnat à 700M€ pendant la décennie 2010 par exemple. Lors des saisons précédentes, les diffuseurs ont constamment changé. Téléfoot La Chaîne, DAZN, Ligue 1+… Le tout avec Vincent Labrune aux commandes de la Ligue de football professionnel.

«La LFP n’est pas détenue par Vincent Labrune, qui n'est qu'un pantin, elle est détenue par le grand patron qu'est Nasser Al-Khelaïfi» A l’occasion d’une énième charge envers le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi pendant l’After Foot de lundi soir, lui qui est également le patron de beIN Médias qui diffuse également un match de Ligue 1 par journée, Daniel Riolo a assuré que Vincent Labrune n’était que le « pantin » d’Al-Khelaïfi. « J'ai échangé avec les dirigeants parisiens ce week-end, ça a même été un petit peu chaud parce que je ne comprends toujours pas pourquoi ils ne veulent pas entraîner tout le monde derrière eux en faisant en sorte d'arrêter la division et les clans. On doit pouvoir s’aider sans attendre que tout le monde soit et devienne des courtisans. Or, j'ai l'impression que le président du PSG veut que tout le monde soit devant lui à lui cirer les pompes. Non, il faudrait qu'il emmène tout le monde avec lui, qu'on trouve un diffuseur ou un distributeur, et que cette Ligue 1 qui recommence un petit peu à nous emballer avec ce PSG en équipe phare qui plaît à tout le monde en France - même ceux qui n'aiment pas même, je suis sûr que même les Marseillais ne peuvent même plus critiquer aujourd'hui, ils disent que ça joue bien, c'est formidable. donc il faudrait qu'on mette fin à toutes les divisions, et forcément ça va passer par la tête de la LFP. La tête de la LFP, on sait par qui elle est réellement détenue. Elle n’est pas détenue par Vincent Labrune, qui n'est qu'un pantin, elle est détenue par le grand patron qu'est Nasser Al-Khelaïfi ».