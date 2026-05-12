PSG - Arsenal : Luis Enrique annonce son plan pour gagner la finale de la Ligue des champions !

Alors que le PSG s'est imposé contre Brest (1-0) dimanche soir, Luis Enrique s'est prononcé sur la gestion des temps de jeu de son effectif afin d'arriver dans les meilleures conditions pour affronter Arsenal en finale de la Ligue des champions.
Dans un peu plus de deux semaines, le PSG affrontera Arsenal afin de tenter de conserver son titre en Ligue des champions. Dans cette optique, la victoire contre Brest offre quasiment le titre aux Parisiens, ce qui permet à Luis Enrique d’avoir un plan beaucoup plus clair en vue de cette finale.
Luis Enrique annonce la couleur pour la finale de la Ligue des champions
« Je crois qu'on avait besoin de gagner ces trois points et, à cet instant, je pense qu'on est déjà champion, à 99,9%. Et je pense que c'est suffisant et ça nous permet de préparer de manière individuelle les deux matchs de championnat qui restent pour arriver dans les meilleures conditions physiques, mentales, individuelles et collectives pour le match du 30 mai (contre Arsenal) », confie-t-il en conférence de presse avant d’évoquer plus en détails la gestion de ses joueurs en vue du 30 mai.
«La charge individuelle des minutes pour arriver au 30 mai dans la meilleure condition»
« Chaque fois que tu joues avec le maillot du PSG, tu sais ce qu'il représente et on va préparer les matchs de la meilleure manière. Mais la chose la plus importante pour moi, c'est de juger et analyser individuellement la charge de minutes pour arriver au match de la finale de Champions League dans les meilleures conditions. C'est notre objectif et je suis sûr qu'on va être compétitifs à Lens et contre le Paris FC mais l'objectif, c'est le match du 30 mai (…) Il reste deux matches et pour nous, ce seront deux matches d'opportunité pour montrer ce que nous sommes en tant qu'équipe. Ce seront des minutes importantes pour les joueurs. On va chercher à gagner les matchs mais je me répète, la charge individuelle des minutes pour arriver au 30 mai dans la meilleure condition (est le plus important) », ajoute Luis Enrique.