PSG - Arsenal : Luis Enrique annonce son plan pour gagner la finale de la Ligue des champions !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG s'est imposé contre Brest (1-0) dimanche soir, Luis Enrique s'est prononcé sur la gestion des temps de jeu de son effectif afin d'arriver dans les meilleures conditions pour affronter Arsenal en finale de la Ligue des champions.

Dans un peu plus de deux semaines, le PSG affrontera Arsenal afin de tenter de conserver son titre en Ligue des champions. Dans cette optique, la victoire contre Brest offre quasiment le titre aux Parisiens, ce qui permet à Luis Enrique d’avoir un plan beaucoup plus clair en vue de cette finale.

Luis Enrique annonce la couleur pour la finale de la Ligue des champions « Je crois qu'on avait besoin de gagner ces trois points et, à cet instant, je pense qu'on est déjà champion, à 99,9%. Et je pense que c'est suffisant et ça nous permet de préparer de manière individuelle les deux matchs de championnat qui restent pour arriver dans les meilleures conditions physiques, mentales, individuelles et collectives pour le match du 30 mai (contre Arsenal) », confie-t-il en conférence de presse avant d’évoquer plus en détails la gestion de ses joueurs en vue du 30 mai.