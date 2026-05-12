L’appel au PSG sur RMC : Daniel Riolo veut arrêter le conflit !

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi est également le patron de beIN Medias qui diffuse jusqu’à cette fin de saison un match par journée de Ligue 1 sur ses antennes. Un conflit d’intérêts a déjà été pointé du doigt à de nombreuses reprises concernant la répartition des recettes des droits télévisés depuis plusieurs mois. Daniel Riolo a dit stop sur RMC, soumettant une requête à Al-Khelaïfi.
Daniel Riolo a déclaré la guerre à Nasser Al-Khelaïfi. Non pas pour ce qu’il réalise en tant que président du PSG depuis quinze ans maintenant, mais surtout pour le rôle qu’il a aux yeux de l’éditorialiste de RMC sur la chute des droits télévisés de la Ligue 1. Sa proximité avec Vincent Labrune, patron de la Ligue de football professionnel, en fait le suspect numéro d’après Riolo.
«J'ai l'impression que le président du PSG veut que tout le monde soit devant lui à lui cirer les pompes»
Pendant la diffusion de l’émission de lundi, Daniel Riolo a remis une pièce dans la machine dans l’After Foot. « J'ai échangé avec les dirigeants parisiens ce week-end, ça a même été un petit peu chaud parce que je ne comprends toujours pas pourquoi ils ne veulent pas entraîner tout le monde derrière eux en faisant en sorte d'arrêter la division et les clans. On doit pouvoir s’aider sans attendre que tout le monde soit et devienne des courtisans. Or, j'ai l'impression que le président du PSG veut que tout le monde soit devant lui à lui cirer les pompes. Non, il faudrait qu'il emmène tout le monde avec lui, qu'on trouve un diffuseur ou un distributeur, et que cette Ligue 1 qui recommence un petit peu à nous emballer avec ce PSG en équipe phare qui plaît à tout le monde en France - même ceux qui n'aiment pas même, je suis sûr que même les Marseillais ne peuvent même plus critiquer aujourd'hui, ils disent que ça joue bien, c'est formidable. donc il faudrait qu'on mette fin à toutes les divisions, et forcément ça va passer par la tête de la LFP. La tête de la LFP, on sait par qui elle est réellement détenue. Elle n’est pas détenue par Vincent Labrune, qui n'est qu'un pantin, elle est détenue par le grand patron qu'est Nasser Al-Khelaïfi ».
«Ce que je demande à Al-Khelaïfi ? D'avoir la vision que tout le monde doit être dans la hiérarchie»
Trop c’est trop, et alors que la santé financière des clubs de Ligue 1 est alarmante avec des droits télévisés constamment en baisse chaque saison pour la diffusion du championnat, Daniel Riolo a demandé au Paris Saint-Germain et à son président de frapper très fort pour inverser la tendance.
« Donc j'en appelle au PSG pour qu'on mette fin à toutes les divisions et que la rentrée, qui va être très très importante - d'abord que cette loi soit enfin votée pour qu'on combatte le piratage et que ça pousse probablement un diffuseur à venir ou un distributeur si ce n’est pas un diffuseur comme avant qui met des millions - et que cette Ligue 1 retrouve des équipes et des présidents qui s'entendent et qui arrête de se tirer dessus. Ce que je demande à Al-Khelaïfi ? D'avoir la vision que tout le monde doit être dans la hiérarchie. Lui, c’est dans sa culture, c'est le grand patron et il veut dominer, avoir en face de lui des pantins, des laquais. Que par exemple faire Chevalier à 50M€, ça vaut que derrière Lille vote tout le temps en faveur du PSG. Tu dois avoir une vision un petit peu plus égalitaire. [...] Et ne pas voir tout avis contraire comme une guerre. Parce que dans sa mentalité, quand tu n’es pas d’accord avec lui, tu es un ennemi. C’est une chose que j’ai du mal à comprendre. Il ne veut que des laquais. On a le droit de trouver ça vicieux comme vision de la vie et de la politique ».