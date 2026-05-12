L’appel au PSG sur RMC : Daniel Riolo veut arrêter le conflit !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi est également le patron de beIN Medias qui diffuse jusqu’à cette fin de saison un match par journée de Ligue 1 sur ses antennes. Un conflit d’intérêts a déjà été pointé du doigt à de nombreuses reprises concernant la répartition des recettes des droits télévisés depuis plusieurs mois. Daniel Riolo a dit stop sur RMC, soumettant une requête à Al-Khelaïfi.

Daniel Riolo a déclaré la guerre à Nasser Al-Khelaïfi. Non pas pour ce qu’il réalise en tant que président du PSG depuis quinze ans maintenant, mais surtout pour le rôle qu’il a aux yeux de l’éditorialiste de RMC sur la chute des droits télévisés de la Ligue 1. Sa proximité avec Vincent Labrune, patron de la Ligue de football professionnel, en fait le suspect numéro d’après Riolo.

«J'ai l'impression que le président du PSG veut que tout le monde soit devant lui à lui cirer les pompes» Pendant la diffusion de l’émission de lundi, Daniel Riolo a remis une pièce dans la machine dans l’After Foot. « J'ai échangé avec les dirigeants parisiens ce week-end, ça a même été un petit peu chaud parce que je ne comprends toujours pas pourquoi ils ne veulent pas entraîner tout le monde derrière eux en faisant en sorte d'arrêter la division et les clans. On doit pouvoir s’aider sans attendre que tout le monde soit et devienne des courtisans. Or, j'ai l'impression que le président du PSG veut que tout le monde soit devant lui à lui cirer les pompes. Non, il faudrait qu'il emmène tout le monde avec lui, qu'on trouve un diffuseur ou un distributeur, et que cette Ligue 1 qui recommence un petit peu à nous emballer avec ce PSG en équipe phare qui plaît à tout le monde en France - même ceux qui n'aiment pas même, je suis sûr que même les Marseillais ne peuvent même plus critiquer aujourd'hui, ils disent que ça joue bien, c'est formidable. donc il faudrait qu'on mette fin à toutes les divisions, et forcément ça va passer par la tête de la LFP. La tête de la LFP, on sait par qui elle est réellement détenue. Elle n’est pas détenue par Vincent Labrune, qui n'est qu'un pantin, elle est détenue par le grand patron qu'est Nasser Al-Khelaïfi ».