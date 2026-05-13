Victor Wembanyama a choqué ses adversaires : «C’est l’un des meilleurs joueurs de la ligue»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans la nuit de mardi à mercredi, Victor Wembanyama a livré une nouvelle prestation XXL afin de permettre aux San Antonio Spurs de prendre l'avantage dans la série contre Minnesota. Au point d'impressionner les joueurs des Timberwolves qui ne savaient plus quoi faire face au Français.

Après avoir été expulsé lors du match 4, ce qui a évidemment handicapé ses coéquipiers, Victor Wembanyama était revanchard dans la nuit de mardi à mercredi pour le match 5. Et lorsqu'il est en colère, Wemby écrase tout et entraîne les Spurs dans son sillage. La franchise texane s'est ainsi facilement imposée (126-97) et aura l'occasion de boucler la série dans 48 heures. Un résultat largement du à la prestation du joueur français auteur 27 points, 17 rebonds, 5 assists et 3 contres. Une performance qui lui permet de devenir à 22 ans le troisième plus jeune joueur de l'histoire de la NBA à compiler au moins 25 points, 15 rebonds et 5 passes décisives dans un match de playoff. Seuls Magic Johnson (20 ans) et Luka Doncic (21 ans) ont fait mieux.

Wembanyama a tout fait aux Timberwolves C'est dire le niveau de la performance de Victor Wembanyama, qui a écœuré ses adversaires. A commencer par Anthony Edwards, la star des Timberwolves. « Ce soir il a fait des choses pour lesquelles on n’a pas de réponse. On ne peut qu’espérer qu’il rate. Mais il a démarré fort et rentré un paquet de tirs (...) A ce stade de la série on fait des erreurs qu’on ne devrait plus faire. On ne suit pas le plan de jeu, on est incapables de mettre en place notre attaque… On sait qu’on doit défendre fort sur le pick & roll et on n’en fait pas assez […].Et on doit s’appliquer davantage sur le repli défensif », a-t-il confié face aux médias.