Les Mbappé l'ont choisi, il dit tout sur sa mission spéciale

En juillet 2024, Kylian Mbappé devenait l’actionnaire majoritaire du SM Caen par le biais de son fonds d’investissement Coalition Capital. Après une relégation compliquée en National, le clan Mbappé décidait en juin dernier, de nommer un nouveau directeur du centre de formation. Ce dernier a notamment révélé quelles étaient les principales missions qui lui avaient été confiées.

Un véritable tournant dans l’histoire du SM Caen, mais également dans celle de Kylian Mbappé. En juillet 2024, l’attaquant star du PSG (qui rejoindra le Real Madrid quelques mois plus tard) prenait le contrôle du club normand par l’intermédiaire de son fonds d’investissement Coalition Capital. Depuis, Caen a été relégué en National, et la crise et les critiques sont tombées sur le clan Mbappé. En juin 2025, le club normand a pris un autre virage, avec notamment la nomination d’un nouveau directeur du centre de formation.

T’es le bienvenu pour « sauver » la ville que tu aimes tant 😌 @Orel_san



Ps: Le mec a fait que nous supplier pour entrer avec 1% sans payer parce qu’il a pas un rond mais pour avoir la bonne image du petit gars de Normandie. https://t.co/inpIultqdn — Kylian Mbappé (@KMbappe) November 7, 2025

« Ils ont une vision très singulière » Julien Meilhac a ainsi rejoint Caen, directement choisi par le clan Kylian Mbappé. Dans un entretien accordé à Ouest-France, ce dernier a révélé la mission qui lui avait été confiée. « Dans les faits, ils ont une vision très singulière. À leurs yeux, on doit reconnaître le joueur qui sera passé par l’académie Malherbe, pour ceux qui deviennent footballeurs professionnels mais aussi et surtout pour des garçons qui sont passés trois, quatre ou cinq ans chez nous et qui n’ont pas réussi à franchir le cap. Ce sera une majorité d’entre eux », a confié Meilhac, avant de poursuivre.