«Zidane je t’aime», la déclaration d’amour à la télévision !  

Devenu plus qu’un joueur de football, Zinedine Zidane est aujourd’hui l'une des personnalités préférées des Français. Qu’il est difficile de détester celui qu’on annonce comme le successeur de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. Zizou laisse une grande majorité sous son charme et c’est ainsi qu’une déclaration d’amour est tombée à la télévision sur TF1.

Il y a quelques semaines, comme à son habitude, le Journal du Dimanche sortait son traditionnel classement des personnalités préférées des Français. Qui était alors la numéro 1 ? Cette place est une nouvelle fois revenue à Jean-Jacques Goldman. Derrière lui, on retrouvait Florent Pagny, Francis Cabrel, Omar Sy… et Zinedine Zidane. Le champion du monde 98 se classait donc à 5ème, signe donc de sa toujours et encore grande cote de popularité auprès des Français.

« Zizou je t’aime. Je l’aime » Si le dicton dit nul n’est prophète en son pays, cela ne vaut pas forcément pour Zinedine Zidane. En effet, en France, l’ancien du Real Madrid dispose d’un totem d’immunité, ce qui le rend quasiment intouchable. Aujourd’hui, tout le monde aime Zizou et ce n’est pas André-Pierre Gignac qui dira le contraire. Invité à trancher sur le débat du GOAT dans le football pour Téléfoot, l’ancien joueur de l’OM a alors déclaré sa flamme à Zidane : « Tu peux dire tout ce que tu veux. Pelé, Maradona, Léo (Messi)… Pour moi, Léo est le plus grand joueur de toute l’histoire. Mais le Z, c’est la classe, l’élégance. Il n'a pas besoin de parler lui. Il est beau. Zizou je t’aime. Je l’aime ».