«Ça aurait pu être moi...» : Le scandale raciste qui n'a pas fini de faire réagir

Voilà un malheureux habitué des faits qui vont être exposés ci-dessous. La star du Real Madrid a vécu à plusieurs reprises des actions et paroles discriminatoires uniquement dues à sa couleur de peau. Une attaque inhumaine et injuste dénoncée par un joueur de l'équipe de France qui s'est mis dans les baskets de Vinicius Jr. Explications.
Le 17 février dernier, un triste incident qui n'est malheureusement pas un cas isolé se déroulait à l'Estadio da Luz. Selon Vinicius Jr et de Kylian Mbappé, Gianluca Prestianni a eu des propos discriminatoires envers le Brésilien. D'après eux, l'Argentin l'aurait tout bonnement traité de « mono » qui signifie « singe » en espagnol. De quoi engendrer un scandale raciste dès le moment des faits. L'UEFA décidait d'exclure Prestianni du 1/16ème de finale retour de Ligue des champions bien que le principal intéressé ait affirmé sur Instagram que Vinicius Jr avait mal compris les mots énoncés.
«Vinicius a été attaqué, c'est comme si on pouvait m'attaquer moi, ça aurait pu être moi»
Au détour d'une interview accordée au Canal Football Club, lui qui évolue en Italie où des scènes similaires de racisme ont déjà eu lieu par le passé, Khephren Thuram est monté au créneau sachant pertinemment qu'il aurait pu être la cible de telles insultes. « L'affaire Prestianni / Vinicius Jr ? C'est difficile en tant que jeune garçon noir qu'en 2026 on peut toujours être attaqué par rapport à sa couleur de peau. Vinicius a été attaqué, c'est comme si on pouvait m'attaquer moi, ça aurait pu être moi. Et tout ça parce que je suis noir ? Je n'ai pas la réponse pour arrêter ça, dans les stades non plus ».
«Pourquoi c'est à moi de sortir du terrain ? C'est à lui de sortir du stade»
Le fils de Lilian Thuram très vocal sur la question du racisme dans les médias a proposé une solution. Certes, le fait que les coéquipiers du joueur victime de cette discrimination pourraient quitter le terrain avec lui en signe de soutien. Mais Khephren Thuram irait même plus loin. « Quitter la pelouse peut être une solution, mais à la fin de la journée j'ai envie de jouer au foot, je suis un joueur de football, je fais mon métier et j'aime bien ce que je fais. Il faudrait plus avoir des sanctions pour ceux qui ont ce comportement là, pourquoi c'est à moi de sortir du terrain ? C'est à lui de sortir du stade. Il faut arrêter les bêtises, passer aux choses sérieuses et vraiment canaliser ».