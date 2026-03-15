«Ça aurait pu être moi...» : Le scandale raciste qui n'a pas fini de faire réagir

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Voilà un malheureux habitué des faits qui vont être exposés ci-dessous. La star du Real Madrid a vécu à plusieurs reprises des actions et paroles discriminatoires uniquement dues à sa couleur de peau. Une attaque inhumaine et injuste dénoncée par un joueur de l'équipe de France qui s'est mis dans les baskets de Vinicius Jr. Explications.

Le 17 février dernier, un triste incident qui n'est malheureusement pas un cas isolé se déroulait à l'Estadio da Luz. Selon Vinicius Jr et de Kylian Mbappé, Gianluca Prestianni a eu des propos discriminatoires envers le Brésilien. D'après eux, l'Argentin l'aurait tout bonnement traité de « mono » qui signifie « singe » en espagnol. De quoi engendrer un scandale raciste dès le moment des faits. L'UEFA décidait d'exclure Prestianni du 1/16ème de finale retour de Ligue des champions bien que le principal intéressé ait affirmé sur Instagram que Vinicius Jr avait mal compris les mots énoncés.

🚨 « 𝗣𝗢𝗨𝗥𝗤𝗨𝗢𝗜 𝗖'𝗘𝗦𝗧 𝗔̀ 𝗠𝗢𝗜 𝗗𝗘 𝗤𝗨𝗜𝗧𝗧𝗘𝗥 𝗟𝗘 𝗧𝗘𝗥𝗥𝗔𝗜𝗡 ? 𝗖’𝗘𝗦𝗧 𝗔̀ 𝗟𝗨𝗜 𝗗𝗘 𝗤𝗨𝗜𝗧𝗧𝗘𝗥 𝗟𝗘 𝗦𝗧𝗔𝗗𝗘, 𝗙𝗔𝗨𝗧 𝗔𝗥𝗥𝗘̂𝗧𝗘𝗥 𝗟𝗘𝗦 𝗕𝗘̂𝗧𝗜𝗦𝗘𝗦 ? 😤 »



Khephren Thuram 🇫🇷 réclame de grosses sanctions pour les actes racistes dans les… pic.twitter.com/POK4K2GUZm — BeFootball (@_BeFootball) March 15, 2026

«Vinicius a été attaqué, c'est comme si on pouvait m'attaquer moi, ça aurait pu être moi» Au détour d'une interview accordée au Canal Football Club, lui qui évolue en Italie où des scènes similaires de racisme ont déjà eu lieu par le passé, Khephren Thuram est monté au créneau sachant pertinemment qu'il aurait pu être la cible de telles insultes. « L'affaire Prestianni / Vinicius Jr ? C'est difficile en tant que jeune garçon noir qu'en 2026 on peut toujours être attaqué par rapport à sa couleur de peau. Vinicius a été attaqué, c'est comme si on pouvait m'attaquer moi, ça aurait pu être moi. Et tout ça parce que je suis noir ? Je n'ai pas la réponse pour arrêter ça, dans les stades non plus ».