Frayeur pour le PSG, le verdict est tombé pour Dembélé

Alexis Brunet

Mercredi dernier, le PSG a frappé un grand coup en huitième de finale aller de Ligue des champions. Au Parc des princes face à Chelsea, le club de la capitale s’est imposé sur le score de 5-2 grâce à des réalisations de Dembélé, Barcola, Vitinha et un doublé de Kvaratskhelia. Lors de cette rencontre, le Ballon d’or est sorti à la 69ème minute sans que l’on sache si cela était à cause d’une blessure ou pas. Le verdict est tombé quant à sa participation au match retour.

Ce week-end, le PSG était censé affronter le FC Nantes au Parc des princes. Censé car la rencontre a été reportée à une date ultérieure afin que les Parisiens préparent au mieux le huitième de finale retour contre Chelsea. L’équipe de Luis Enrique a une vraie opportunité de rejoindre les quarts, car elle possède trois buts d’avance sur les Blues, grâce à sa victoire acquise 5-2 au match aller.

🏥 Ousmane Dembélé forfait face à Metz



🗣️ @Tanziloic : « Le PSG a complètement minimisé ses blessures ces derniers temps. Ce n'est pas rassurant de le voir manquer le match ce week-end. »#EDG pic.twitter.com/erMxCsRQVD — L'ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) February 20, 2026

Dembélé de nouveau blessé ? Lors de la réception de Chelsea au Parc des princes, c’est Bradley Barcola qui avait ouvert le score pour le PSG, avant d’être imité par Ousmane Dembélé et Vitinha. Entré en jeu à la 62ème minute, Khvicha Kvaratskhelia avait scellé la victoire parisienne grâce à un doublé. Auteur d’une bonne prestation, le Ballon d'or avait laissé sa place à la 69ème minute à Kang-in Lee, sans que l’on sache si cela était à cause d’une blessure ou pas.