«Je ne pense pas l’avoir assez dit...», la révélation de Kylian Mbappé sur le PSG !

Alexis Brunet

Après sept ans au PSG, Kylian Mbappé avait décidé en 2024 d’aller voir ailleurs et de rejoindre le Real Madrid. Même s’il a quitté Paris et que cela ne s’est pas bien terminé, le Français n’oublie pas le champion de France et il avait d’ailleurs fait une très belle déclaration pour le club de la capitale.

C’est un transfert qui a forcément beaucoup fait parler. En 2024, lors du mercato estival, le Real Madrid frappait un énorme coup en s’offrant les services de Kylian Mbappé. Les Madrilènes avaient réussi à mettre la main sur l’attaquant gratuitement, car ce dernier était en fin de contrat avec le PSG. Un départ qui avait forcément fait mal au club de la capitale, même s’il a par la suite remporté la Ligue des champions.

«La rage de fou malade» : Messi a écoeuré Mbappé, cette scène dévoilée au PSG https://t.co/KjLg7DbxnF — le10sport (@le10sport) March 15, 2026

« Je ne pense pas l'avoir assez dit… » Le PSG et Kylian Mbappé se sont quittés en froid, mais cela n’empêche pas l’attaquant d’avoir du respect pour le club de la capitale. En décembre 2024, dans l’émission beUNITED sur beIN SPORTS, le Madrilène avait répondu aux questions d’enfants handicapés et il avait dit tout le bien qu’il pensait de Paris. « J’ai passé sept ans au PSG, c'était un honneur. Je ne pense pas l'avoir assez dit, ni montré, mais j'ai toujours été conscient d'où je suis et du grand club qu'est le PSG. J’ai toujours dit que c'était le plus grand club de France et l'un des meilleurs au monde. Je suis allé dans le plus grand club du monde (le Real). J'ai toujours dit que c'était le seul club pour lequel j'aurais quitté le PSG. Si je n'avais pas pu aller au Real Madrid, je serais resté au PSG toute ma vie. Je rêvais de jouer dans ce club et j'en suis très heureux. Mais bien sûr, je regarde toujours les matchs du PSG, j'ai des amis dans l'équipe et ils jouent bien en ce moment. »