«Un véritable magicien» : Il a trouvé aussi fort que Zinedine Zidane et révèle son nom

Pierrick Levallet

La réputation de Zinedine Zidane n’est plus à faire. L’ancien numéro 10 de l’équipe de France était considéré comme l’un des meilleurs de sa génération. Seulement, le Ballon d’Or 1998 n’était pas le seul phénomène du football mondial. L’un de ses ex-coéquipiers estime toutefois avoir trouvé un joueur aussi fort techniquement.

Au cours de sa carrière de joueur, Zinédine Zidane a prouvé qu’il était l’un des meilleurs de sa génération. Le Ballon d’Or 1998 était doté d’une technique incroyable et faisait presque à chaque fois le geste juste. L’ancien numéro 10 de l’équipe de France fait donc l’unanimité. Mais l’un de ses ex-coéquipiers à la Juventus pense avoir trouvé un joueur aussi fort techniquement. Et son nom peut avoir de quoi surprendre.

Équipe de France - Zidane après Deschamps : Un avertissement est lancé https://t.co/CYzPziK9d5 — le10sport (@le10sport) March 15, 2026

«Je n’oublierai jamais non plus un geste qu’Edgar a fait» « Comme Zidane, Edgar était aussi un véritable magicien ; je ne me souviens jamais les avoir vus perdre au milieu dans les petits jeux avec le ballon. Je n’oublierai jamais non plus un geste qu’Edgar a fait pendant un match... Vous savez, ce geste célèbre qu’on voit dans les pubs ? Le dribble à la Ronaldinho, intérieur-extérieur : "l'elastico" » a expliqué Paulo Montero pour la Gazzetta dello Sport.