«Un véritable magicien» : Il a trouvé aussi fort que Zinedine Zidane et révèle son nom

La réputation de Zinedine Zidane n’est plus à faire. L’ancien numéro 10 de l’équipe de France était considéré comme l’un des meilleurs de sa génération. Seulement, le Ballon d’Or 1998 n’était pas le seul phénomène du football mondial. L’un de ses ex-coéquipiers estime toutefois avoir trouvé un joueur aussi fort techniquement.
Au cours de sa carrière de joueur, Zinédine Zidane a prouvé qu’il était l’un des meilleurs de sa génération. Le Ballon d’Or 1998 était doté d’une technique incroyable et faisait presque à chaque fois le geste juste. L’ancien numéro 10 de l’équipe de France fait donc l’unanimité. Mais l’un de ses ex-coéquipiers à la Juventus pense avoir trouvé un joueur aussi fort techniquement. Et son nom peut avoir de quoi surprendre.
«Je n’oublierai jamais non plus un geste qu’Edgar a fait»
« Comme Zidane, Edgar était aussi un véritable magicien ; je ne me souviens jamais les avoir vus perdre au milieu dans les petits jeux avec le ballon. Je n’oublierai jamais non plus un geste qu’Edgar a fait pendant un match... Vous savez, ce geste célèbre qu’on voit dans les pubs ? Le dribble à la Ronaldinho, intérieur-extérieur : "l'elastico" » a expliqué Paulo Montero pour la Gazzetta dello Sport.
«Tout le monde est resté bouche bée»
« Pendant un match à l’entraînement, il a attendu que le gardien sorte et, alors que le ballon était à mi-hauteur dans les airs, il a frappé en faisant ce geste... et a marqué ! Tout le monde est resté bouche bée. Lippi a sifflé et a dit : "Messieurs, après un but pareil, on peut aller à la douche !" Et l’entraînement s’est terminé sous les applaudissements » a ensuite ajouté l’ancien international uruguayen, qui a joué avec Zinédine Zidane entre 1996 et 2001 et avec Edgar Davids entre 1998 et 2004. S'il est vrai que le Néerlandais était considéré comme un joueur de classe mondiale, il était plutôt vu comme un joueur de l'ombre, capable de répéter les efforts pour le bien de l'équipe. Le voir rivaliser avec Zinédine Zidane sur le plan technique peut ainsi avoir de quoi surprendre.