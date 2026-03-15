Le Maroc ou l’équipe de France ? «On ne se rend pas compte à quel point c’est compliqué...» : Le témoignage fort à la télévision

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Courtisé et suivi par l’équipe de France, un grand talent de Ligue 1 aurait décidé de porter les couleurs d’un autre pays, le Maroc, à qui il aurait donné son accord verbal. Un ancien joueur ayant été confronté à la même situation s’est exprimé à ce sujet, essayant de faire comprendre à quel point ce choix est difficile à prendre.

Champion du monde en 2018, Adil Rami aurait pu ne jamais jouer pour l’équipe de France. Comme il l’a déjà raconté, l’ancien défenseur de l’OM voulait représenter le Maroc, mais en a été dissuadé par Claude Puel. Désormais, c’est Ayyoub Bouaddi qui se retrouve confronté à un choix similaire. Passé par toutes les équipes de France jeunes des U16 jusqu’aux Espoirs, le jeune milieu de terrain du LOSC aurait donné son accord verbal aux Lions de l’Atlas et pourrait même être convoqué lors de la prochaine trêve internationale, d’après les informations de Foot Mercato.

🇨🇵🇲🇦 Le joli message d'Adil Rami à Ayyoub Bouaddi dans Le Club Ligue 1+ ❤️ pic.twitter.com/hFdtwOnIv7 — L1+ (@ligue1plus) March 15, 2026

«Je me souviens être dans ma chambre, à réfléchir et à être triste, parce que ce n’est pas facile» Désormais consultant sur Ligue 1+, Adil Rami a décidé de prendre la parole à ce sujet ce dimanche et d'envoyer un message à Ayyoub Bouaddi : « On en parle beaucoup, mais on ne se rend pas compte à quel point c’est compliqué et délicat de faire un choix. Bien évidemment, j’ai vécu la même chose, d’autant plus qu’on a pas mal de points communs avec le jeune Ayyoub Bouaddi. Je me souviens être dans ma chambre, à réfléchir et à être triste, parce que ce n’est pas facile. D’autant plus qu’il est demandé par deux magnifiques nations : la France et le Maroc. »