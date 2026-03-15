Le Maroc ou l’équipe de France ? «On ne se rend pas compte à quel point c’est compliqué...» : Le témoignage fort à la télévision

Courtisé et suivi par l’équipe de France, un grand talent de Ligue 1 aurait décidé de porter les couleurs d’un autre pays, le Maroc, à qui il aurait donné son accord verbal. Un ancien joueur ayant été confronté à la même situation s’est exprimé à ce sujet, essayant de faire comprendre à quel point ce choix est difficile à prendre.
Champion du monde en 2018, Adil Rami aurait pu ne jamais jouer pour l’équipe de France. Comme il l’a déjà raconté, l’ancien défenseur de l’OM voulait représenter le Maroc, mais en a été dissuadé par Claude Puel. Désormais, c’est Ayyoub Bouaddi qui se retrouve confronté à un choix similaire. Passé par toutes les équipes de France jeunes des U16 jusqu’aux Espoirs, le jeune milieu de terrain du LOSC aurait donné son accord verbal aux Lions de l’Atlas et pourrait même être convoqué lors de la prochaine trêve internationale, d’après les informations de Foot Mercato.
«Je me souviens être dans ma chambre, à réfléchir et à être triste, parce que ce n’est pas facile»
Désormais consultant sur Ligue 1+, Adil Rami a décidé de prendre la parole à ce sujet ce dimanche et d'envoyer un message à Ayyoub Bouaddi : « On en parle beaucoup, mais on ne se rend pas compte à quel point c’est compliqué et délicat de faire un choix. Bien évidemment, j’ai vécu la même chose, d’autant plus qu’on a pas mal de points communs avec le jeune Ayyoub Bouaddi. Je me souviens être dans ma chambre, à réfléchir et à être triste, parce que ce n’est pas facile. D’autant plus qu’il est demandé par deux magnifiques nations : la France et le Maroc. »
«Dur de faire un choix entre sa maman et son papa»
« Ayyoub, tu as la chance d’avoir deux pays magnifiques qui te veulent, la France et le Maroc. Peu de joueurs ont cette richesse. On sait très bien que l’équipe de France est une des plus grandes nations au monde et aujourd’hui, le Maroc est une des plus grandes progressions dans le monde du football. Le plus important, ce n’est pas la pression des gens ou des réseaux, c’est ton cœur. Dur de faire un choix entre sa maman et son papa, je parle entre la France et le Maroc. Mais on va relativiser, on parle de jeu, de football et de sport. Choisis là où tu te sens le plus heureux, le plus fier et le plus utile. Quoi que tu décides, respectes ce choix et donnes tout pour ce maillot, mais ça, j’en suis déjà sûr. Au final, le football appartient à ceux qui jouent avec sincérité. Quoi qu’il arrive, on est avec toi, ça reste du football, mais c’est vrai que le choix entre la France et le Maroc est compliqué, parce que le Maroc aujourd’hui est une des plus belles nations au monde. Je te souhaite bonne chance pour ce choix. En tout cas, ce n’est que du sport. On les aura les méchants », a ajouté Adil Rami.