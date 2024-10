Equipe de France : Un champion du monde recale le Maroc et fond en larmes

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Né en Corse de parents marocains, Adil Rami aurait pu défendre son pays d'origine. Au moment de son passage au LOSC, le défenseur avait été contacté par les Lions de l'Atlas. Si le champion du monde 2018 n'a pas défendu les couleurs marocaines, c'est en raison de Claude Puel, son ancien entraîneur.

Champion du monde en 2018 avec la France, Adil Rami aurait pu prendre une trajectoire bien différente. Lors de son passage au LOSC (2006-2011), bien avant sa première sélection avec les Bleus, la Fédération marocaine avait pris contact avec lui pour le convaincre de défendre le pays de ses parents.

Rami a refusé le Maroc

« J’aurais grave kiffé de jouer avec le Maroc, bien sûr. C’est une fierté. Moi, Claude Puel m’avait dit : "tu ne connais pas encore ce monde-là, prend ton temps, ne te mets aucune barrière."" Il voyait déjà en moi l’équipe de France. Mais je ne m’en rendais pas compte » a déclaré Rami lors d’un live.

Un risque payant

Finalement, Claude Puel avait raison puisque Rami faisait ses débuts avec l’équipe de France en mars 2008. Mais au moment de l’appel du Maroc, l’incertitude l’avait plongé dans un profond désarroi. « Claude Puel me dit qu’avec tout le respect qu’il a pour le Maroc, je ne dois pas accepter pour ne pas me mettre des barrières. Et je me souviens avoir pleuré dans ma chambre, je me disais c’est Puel qui m’a lancé en pro, je ne peux pas faire le bonhomme, trop de reconnaissances. J’étais triste de fou » a déclaré le défenseur dans des propos rapportés par Foot Mercato.