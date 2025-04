Cyclisme : Van Aert, la défaite de trop ?

Alexandre Higounet

Alors que son début de saison confirmait sa baisse de régime depuis deux ans, Wout Van Aert a connu un nouveau coup dur à l’arrivée d’A Travers la Flandres, où son effondrement au sprint pose question. A quelques jours du Tour des Flandres, est-ce la défaite de trop pour le champion belge, alors qu’au sein de la Visma-Lease A Bike, Matteo Jorgenson monte en puissance ? Analyse.

Depuis deux ans, entre ses chutes malheureuses et ses trous d’air physique lors des grands rendez-vous flandriens, Wout Van Aert paraît marquer le pas, à l’image de son début de saison peu convaincant. Mercredi, à l’occasion de la classique A Travers la Flandre, le leader de la Visma-Lease A Bike avait l’opportunité d’inverser la tendance, comme de rassurer son équipe sur sa capacité à gagner à très haut niveau à quelques jours du Tour des Flandres. Echappé avec deux coéquipiers, Tiejs Benoot et Matteo Jorgenson, accompagné du seul Nelson Powless, Van Aert a ainsi demandé à ses compagnons de l’emmener à l’arrivée pour qu’il l’emporte au sprint.

« Avons-nous eu trop confiance en Wout ? Je ne sais pas »

Seulement Van Aert s’est totalement affaissé physiquement dans le sprint, laissant la victoire à Powless après avoir pourtant été emmené. Un événement qui ne manque pas de susciter quelques interrogations, alors que le statut du champion belge en interne pourrait s’en trouver fragilisé, surtout vis-à-vis de Jorgenson, qui apparaît de plus en plus enclin au leadership.

« Rétrospectivement, c’était juste une grave erreur »

Interrogé par Sporza.be après l’arrivée d’A Travers La Flandre, Grischa Niermann, le directeur sportif principal de la Visma-Lease A Bike, indique d’ailleurs qu’il aurait dû recadrer la demande de Van Aert : « Les coureurs ont-ils eux-mêmes décidé de sprinter ? Oui. Qui a décidé cela ? Peu importe. Je suis responsable de la tactique et je considère que c'est une erreur. Nous avons décidé cela à la fin, lorsque nous étions sûrs que les poursuivants ne reviendraient pas. Wout était confiant dans son sprint, mais avec le recul, j'aurais dû décider que nous attaquerions un par un pour faire tomber Powless. En courant de la sorte, la victoire aurait été assurée. Un accident peut toujours arriver, mais je considère que c'est une erreur de ma part et qu'il est de ma responsabilité de l'éviter. Nous aurions dû attaquer, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Bien sûr, je suis déçu, car c'était une belle course jusqu'au dernier kilomètre. Avons-nous eu trop confiance en Wout ? Je ne sais pas. Normalement, il remporte un sprint comme celui-là et je pense qu'il avait de bonnes jambes. Mais on n'imagine pas ce scénario. Rétrospectivement, c'était juste une grave erreur. Wout était très bien jusqu’au bout. Un sprint pour la 20e place n'aurait pas été bon non plus, non ? On pensait gagner, mais ça n'a pas marché. On avait tout en main, mais Wout a eu des crampes au sprint. Ça arrive une fois tous les dix ans. C'est vraiment dommage ». Si compte tenu de son statut, on peut légitimement penser que cette nouvelle déception n’entraînera pas une remise en question immédiate de la hiérarchie en interne, il apparaît désormais évident que si Van Aert venait à passer au travers lors du Tour des Flandres et de Paris-Roubaix, le sujet de son leadership serait plus nettement à l’ordre du jour.