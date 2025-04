Départ annoncé au PSG ! 

Alexis Brunet

Lors du dernier mercato hivernal, le PSG a prêté certains joueurs sur lesquels il ne comptait plus. C’est notamment le cas de Marco Asensio qui a rejoint Aston Villa pour se relancer. En Angleterre, l’Espagnol a retrouvé la forme et il aurait même convaincu définitivement les dirigeants des Villans, qui souhaiteraient le garder définitivement. Cela tombe bien, l’attaquant ne souhaiterait pas revenir à Paris.

Après avoir été tout proche de rejoindre le PSG l’été dernier, c’est finalement lors du mercato hivernal que Khvicha Kvaratskhelia a posé ses valises à Paris. Une arrivée nécessaire, car, dans le même temps, le club de la capitale s’était séparé de deux attaquants : Randal Kolo Muani et Marco Asensio.

Asensio s’éclate à Aston Villa

Alors que Randal Kolo Muani a rejoint sous la forme d’un prêt la Juventus de Turin, Marco Asensio en a fait de même mais du côté d’Aston Villa. Un choix payant, puisque l’Espagnol qui ne jouait presque pas au PSG s’est complètement relancé en Angleterre. Il a déjà inscrit huit buts, alors qu’il n’a disputé que quinze rencontres sous les ordres d’Unai Emery.

Asensio ne devrait pas revenir au PSG

Marco Asensio s’est donc fort bien adapté à sa nouvelle équipe et cela aurait convaincu les dirigeants d’Aston Villa. Selon les informations du Parisien, le club anglais aimerait pouvoir le conserver au-delà de son prêt même si les négociations avec le PSG n’auraient pas encore commencé. De son côté, le joueur ne souhaiterait pas faire son retour à Paris et Luis Enrique ne compterait également plus tellement sur lui. L’Espagnol ne devrait donc pas trop s’attarder dans la capitale française.