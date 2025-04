Mbappé : «Rien ne va», Pierre Ménès annonce un désastre

Alexis Brunet

Mardi soir, le Real Madrid était opposé à Arsenal en quart de finale aller de Ligue des champions. Une rencontre qui a tourné à l’avantage des Gunners, qui se sont imposés 3-0. Les Madrilènes n’ont pas brillé, à l’image de Kylian Mbappé, qui ne s’est pas montré tellement inspiré. Selon Pierre Ménès, rien n’allait chez les joueurs de Carlo Ancelotti.

Ce mercredi soir, le PSG affronte Aston Villa en Ligue des champions. Si les Parisiens se qualifient pour les demi-finales, ils affronteront alors soit Arsenal soit le Real Madrid. Pour le moment, il n’y a peu de chances pour que Kylian Mbappé retrouve son ancienne équipe. En effet, les Madrilènes se sont inclinés trois buts à zéro contre les Gunners mardi soir et ils devront donc réaliser un exploit au match retour pour pouvoir rejoindre le dernier carré.

« Rien ne va dans cette équipe »

À travers une vidéo postée sur sa chaîne YouTube, Pierre Ménès est revenu sur la rencontre entre Arsenal et le Real Madrid. Selon le journaliste, aucun joueur madrilène n’était au niveau. « Rien ne va dans cette équipe. Tu mets Alaba côté gauche contre Bukayo Saka qui est le plus gros atout offensif, c’est n’importe quoi. Tu mets un milieu de terrain beaucoup trop offensif avec Bellingham-Modric et Camavinga, qui a été désastreux. On a l’impression que Carlo Ancelotti est perdu avec cette équipe. »

Le Real Madrid attend Arsenal au Bernabéu

Le Real Madrid est donc totalement passé à travers ce match aller, mais les coéquipiers de Kylian Mbappé ont encore un match retour pour se refaire. Les Madrilènes auront l’avantage du terrain, puisqu'ils recevront Arsenal au stade Santiago-Bernabéu le 16 avril prochain. Les joueurs de la Casa Blanca ont d’ailleurs déjà prouvé à de nombreuses reprises qu’à domicile, ils sont capables de réaliser des exploits. Il faudra alors que le champion du monde 2018 se montre plus inspiré, s’il veut continuer à pouvoir rêver d’un premier sacre en Ligue des champions.