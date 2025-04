Un joueur va recaler la France pour Ronaldo ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En grande forme sous le maillot de Côme, Lucas Da Cunha commence à se faire remarquer. Le milieu de terrain réalise des prestations satisfaisantes, et comme souvent dans ce cas, les interrogations sur son avenir international se posent. Né en France, le joueur de 23 ans ne ferme pas la porte à la sélection portugaise amenée par Cristiano Ronaldo.

A 23 ans, Lucas Da Cunha n’a pas encore rejoint de sélection. Mais le joueur de Côme pourrait bien être amené à faire un choix, surtout s’il continue à enchaîner les belles performances en Italie. Né à Roanne, le milieu de terrain a aussi la possibilité de porter le maillot du Portugal.

« Ce serait oufissime »

« L'équipe de France ? Ce serait un accomplissement, quelque chose d’extraordinaire de pouvoir représenter son pays. Ce serait oufissime. Mais mon père est né au Portugal, j’ai de la famille, des attaches là-bas » a confié le milieu de terrain.

Da Cunha laisse planer le doute

Interrogé sur sa préférence, Da Cunha a, volontairement, entretenu le flou. « Pour les deux c’est un rêve. Un objectif aussi. Je ne me ferme aucune porte, on verra ce que l’avenir me réserve. C’est encore tôt de parler de ça, mais je me dis pourquoi pas en continuant les bonnes performances, avec de la régularité » a-t-il déclaré lors d’un entretien accordé au média Le Carré.