PSG : Luis Enrique victime d'infidélité, la rupture est inévitable ?

Alexis Brunet

Depuis plus de deux ans maintenant, Luis Enrique est l’entraîneur du PSG et cela se passe très bien. Le technicien espagnol est très apprécié par l’ensemble de son groupe, à l’image de Vitinha qui a complimenté son coach dans la presse portugaise. Toutefois, le milieu de terrain ne dirait pas non à l’idée d’être entraîné par un certain Pep Guardiola.

En seulement deux saisons, Luis Enrique s’est imposé comme l’un, si ce n’est le meilleur entraîneur de l’histoire du PSG. L’Espagnol a réussi à mettre en place un jeu de grande qualité et à faire de son équipe une véritable machine de guerre. La victoire en finale de Ligue des champions face à l’Inter Milan le 31 mai dernier est en grande partie due à l’ancien coach du FC Barcelone.

Vitinha infidèle à Luis Enrique ? Si Luis Enrique a réussi à avoir ses résultats avec le PSG, c’est qu’il a obtenu la confiance de son vestiaire. L’Espagnol est très apprécié par ses joueurs, mais Vitinha ne dirait pas non à l’idée d’être entrainé par un autre coach, comme il l’a confié à A Bola. « Je suis très heureux là où je suis, j’adore être là où je suis et j’adore m’entraîner avec l’effectif du PSG et avec Luis Enrique. Un autre coach ? Pour être cohérent, je dirais Guardiola. Je pense que son style de jeu est très similaire à celui de Luis Enrique, dans la même philosophie, et au mien. Je serais donc très curieux de savoir ce que ça fait d’être entraîné par lui. Mais je suis très bien là où je suis. »