«Je n’étais pas heureux», un «cauchemar» au PSG ? La grosse révélation de cette star

Depuis l’arrivée du Qatar en 2011, le PSG a vu passer de nombreuses stars, même si cela est moins le cas dernièrement. Pour la majorité de ces joueurs, l’aventure parisienne s’est bien passée, mais ce n’est pas le cas pour tous. Certains gardent un mauvais souvenir de la capitale française pour une raison bien précise.

La saison dernière, le PSG est rentré dans l’histoire en remportant pour la première fois la Ligue des champions. Un succès acquis grâce à une équipe assez jeune, gérée d’une main de maître par Luis Enrique. Le club de la capitale ne désire plus vraiment s’appuyer sur des stars, comme cela avait été le cas les années précédentes, pour des résultats insuffisants.

L’échec du trio Mbappé-Messi-Neymar Il faut dire que par le passé le PSG avait fait du recrutement de stars sa spécialité. Il y a quelques saisons, le club de la capitale pouvait notamment se vanter d’aligner une attaque composée de Lionel Messi, de Neymar et de Kylian Mbappé. Finalement, malgré l’immense talent de ces trois joueurs, les Parisiens n’ont jamais réussi à remporter la Ligue des champions, preuve que les millions ne font pas tout le temps la différence.