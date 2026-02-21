«Je n’étais pas heureux», un «cauchemar» au PSG ? La grosse révélation de cette star

Depuis l’arrivée du Qatar en 2011, le PSG a vu passer de nombreuses stars, même si cela est moins le cas dernièrement. Pour la majorité de ces joueurs, l’aventure parisienne s’est bien passée, mais ce n’est pas le cas pour tous. Certains gardent un mauvais souvenir de la capitale française pour une raison bien précise.
La saison dernière, le PSG est rentré dans l’histoire en remportant pour la première fois la Ligue des champions. Un succès acquis grâce à une équipe assez jeune, gérée d’une main de maître par Luis Enrique. Le club de la capitale ne désire plus vraiment s’appuyer sur des stars, comme cela avait été le cas les années précédentes, pour des résultats insuffisants.
L’échec du trio Mbappé-Messi-Neymar
Il faut dire que par le passé le PSG avait fait du recrutement de stars sa spécialité. Il y a quelques saisons, le club de la capitale pouvait notamment se vanter d’aligner une attaque composée de Lionel Messi, de Neymar et de Kylian Mbappé. Finalement, malgré l’immense talent de ces trois joueurs, les Parisiens n’ont jamais réussi à remporter la Ligue des champions, preuve que les millions ne font pas tout le temps la différence.
« Je n’étais pas heureux de ce que je faisais »
Arrivé au PSG en 2021, Lionel Messi n’aura pas laissé un super souvenir aux supporters parisiens. L’attaquant avait d’ailleurs plusieurs fois critiqué le club de la capitale dernièrement, affirmant n’avoir pas passé un super moment à Paris. En novembre 2025, il avait toutefois mis un peu d’eau dans son vin lors d’une interview accordée au journal espagnol Sport. « On dirait aussi que Paris était un cauchemar, mais pas du tout. Si je dis que je n’ai pas passé un bon moment, c’est parce que je n’étais pas heureux de ce que je faisais et de ce que j’aime faire : jouer au football, le quotidien, l’entraînement, les matches. Je ne me sentais pas bien. Mais ensuite, honnêtement, nous avons vécu une expérience formidable en famille. La ville est spectaculaire, nous avons adoré. C’était la première fois que nous quittions Barcelone, et tout était nouveau pour nous, ce qui a rendu les choses très difficiles […]. » Aujourd’hui du côté de l’Inter Miami, Lionel Messi est pleinement épanoui et il devrait encore une fois être présent avec l’Argentine lors de la prochaine Coupe du monde.