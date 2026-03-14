«Sa mère m'a autorisé» : Quand Kylian Mbappé s'est fait «réprimander» par un coéquipier !

Alexis Brunet

Aujourd’hui, Kylian Mbappé est l’un des meilleurs joueurs du monde du haut de ses 27 ans. Mais quelques années auparavant, le Français n’était alors qu’une pépite pleine de talent et il avait encore beaucoup à apprendre. Sa mère avait d’ailleurs autorisé un de ses coéquipiers à le réprimander s’il ne se comportait pas de la bonne façon.

Avant de rejoindre le PSG puis le Real Madrid, Kylian Mbappé a fait ses classes du côté de l’AS Monaco. En Principauté, le talent de l’attaquant sautait déjà aux yeux de tous les recruteurs, mais il y est tout de même resté de 2013 à 2017. Il a notamment remporté le championnat avec l’ASM en 2017, avant de rejoindre Paris.

Kylian Mbappé : Sa mère rêvait d'une autre carrière pour lui (et elle risque de vous étonner) https://t.co/fcc1pZn7Pi — le10sport (@le10sport) March 9, 2026

« Sa mère m’a arrêté pour me dire qu’elle m’autorisait à réprimander son fils » A Monaco, Kylian Mbappé a appris aux côtés de grands joueurs, comme Radamel Falcao. Le buteur passé par l’ASM de 2013 à 2019 a d’ailleurs révélé dans le podcast El Camino de Mario qu’à l’époque il avait reçu l’autorisation de la mère du Français pour le réprimander si nécessaire. « Un jour Carillo m’a dit : "Kylian est fantastique, mais il ne sait pas faire de passes." J’étais capitaine et un jour, en allant au centre d’entraînement, sa mère m’a arrêté pour me dire qu’elle m’autorisait à réprimander son fils. Il était très mature pour son âge. Quand il a dû choisir entre le Real Madrid et le PSG, je lui ai dit qu’il aurait plus de chances de gagner le Ballon d’or au Real Madrid. »