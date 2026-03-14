Conflit au Moyen-Orient : Bloqué à l'étranger, il va enfin retrouver le PSG !

Alexis Brunet

Depuis quelques semaines maintenant, a éclaté un conflit au Moyen-Orient et cela entraîne de nombreux problèmes. Certaines personnes sont par exemple bloquées dans des pays et ne peuvent pas aller là où elles devraient aller. C’est le cas pour un personnage très important pour le PSG, mais qui va bientôt pouvoir retrouver le club de la capitale.

Ce week-end, le PSG est exempté de championnat. Le club de la capitale a obtenu le report de sa rencontre face au FC Nantes, afin de préparer au mieux le déplacement en huitième de finale retour de Ligue des champions contre Chelsea. Les Parisiens disposent d’une belle avance, car ils se sont imposés 5-2 lors du match aller au Parc des princes.

Bloqué à Doha ces derniers jours, Nasser Al-Khelaïfi pourrait finalement rejoindre Londres ce week-end. Sa présence au match retour face à Chelsea est espérée, tout comme sa participation à plusieurs réunions de l’UEFA autour de la Finalissima. #PSGCHE — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) March 14, 2026

Kvaratskhelia en grande forme Sur sa pelouse, le PSG a pu compter sur le retour en forme de Bradley Barcola. Muet en Ligue des champions depuis une rencontre face à Brest la saison dernière, le Français a enfin retrouvé le chemin des filets dans la compétition. Il a par la suite été imité par Ousmane Dembélé et Vitinha. Piqué par le fait de commencer sur le banc, Khvicha Kvaratskhelia a prouvé à tout le monde qu’il était très à l’aise en C1, en inscrivant un doublé et en délivrant une passe décisive.