Didier Deschamps : «Il ne fallait surtout pas lui parler de foot», le sacrifice qui a touché sa famille !

Amadou Diawara

Passé par le FC Nantes, l'OM, la Juventus ou encore Chelsea, Didier Deschamps (57 ans) a eu une brillante carrière de joueur, avant de devenir entraineur, puis sélectionneur de l'équipe de France. Toutefois, son quotidien a été difficile à vivre pour sa famille, en particulier pour son fils Dylan.

Formé au FC Nantes, Didier Deschamps peut se vanter d'avoir eu une très belle carrière de joueur. En effet, l'ancien milieu de terrain a défendu les couleurs des Girondins de Bordeaux, de l'OM, de la Juventus, de Chelsea, de Valence et de l'équipe de France. Toutefois, lorsqu'il était footballeur, Didier Deschamps a dû faire un sacrifice pour sa vie de famille.

«Dylan me voyait surtout faire mon sac et partir» « Durant ma première vie, celle de joueur, c'est surtout sa maman qui s'en est occupé. De sa scolarité, de son éducation. J'avais le bon rôle. On jouait pendant le temps que je pouvais lui consacrer. (...) J'ai passé le plus le temps que je pouvais avec lui. Mais Dylan me voyait surtout faire mon sac et partir, défaire puis refaire mon sac et repartir. Jusqu'à ses 6-7 ans, il ne fallait surtout pas lui parler de foot ni de ballon. Le foot ou le ballon, ça le privait de son papa », a confié Didier Deschamps lors d'un entretien accordé à VSD en juin 2023.