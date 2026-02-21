Kylian Mbappé perçu «comme un fou», la différence qui l’a longtemps fait souffrir

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Kylian Mbappé n'a que 27 ans mais il fait parler son talent sur les terrains depuis plus de dix ans. L'attaquant du Real Madrid a réalisé son rêve d'enfant en rejoignant le club espagnol mais tout n'a pas été facile sur son parcours. Même s'il est doté d'un immense talent, c'est aussi un peu ce qui lui a porté préjudice dans son enfance.

En marquant les esprits dès son aventure à Monaco, Kylian Mbappé a gravi les échelons à une vitesse folle. Même s'il a été bien entouré par sa famille notamment, il a débarqué au haut niveau à un très jeune âge et cela n'a pas toujours été facile à vivre puisqu'il a senti ce décalage. « Être "précoce", beaucoup pensent que c'est un atout. Mais ce statut, j'en ai souffert la majeure partie de mon enfance comme tous ceux, je crois, que l'on range dans cette catégorie. Parce que tu n'es pas compris. Parce que tu es différent et que tu ne comprends pas trop en quoi. Avant de faire une force de cette différence, j'en ai bavé. Il m'a fallu comprendre pourquoi j'étais comme ça avant de l'accepter et de faire avec » racontait-il en 2021 dans une interview pour France Football.

« Cette différence a été dure à gérer ? Oui » Parti très tôt de chez lui pour poursuivre son rêve, Kylian Mbappé a dû grandir très vite et il était en avance sur les garçons de son âge. En fait, il a été prêt très vite pour le haut niveau. « Cette différence a été dure à gérer ? Oui. Petit, je n'étais pas différent parce que je dribblais tout le monde mais parce que j'avais des réflexions et des raisonnements qu'ont généralement les adultes. Comme dans une course, j'étais en avance. J'étais vu parfois comme un fou parce que différent de la norme. Et quand tu es gamin, tu souffres de ça. J'ai eu la chance de m'en sortir à partir du moment où j'ai mieux compris qui j'étais vraiment » explique-t-il.