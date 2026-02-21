Kylian Mbappé perçu «comme un fou», la différence qui l’a longtemps fait souffrir

Kylian Mbappé n'a que 27 ans mais il fait parler son talent sur les terrains depuis plus de dix ans. L'attaquant du Real Madrid a réalisé son rêve d'enfant en rejoignant le club espagnol mais tout n'a pas été facile sur son parcours. Même s'il est doté d'un immense talent, c'est aussi un peu ce qui lui a porté préjudice dans son enfance.
En marquant les esprits dès son aventure à Monaco, Kylian Mbappé a gravi les échelons à une vitesse folle. Même s'il a été bien entouré par sa famille notamment, il a débarqué au haut niveau à un très jeune âge et cela n'a pas toujours été facile à vivre puisqu'il a senti ce décalage. « Être "précoce", beaucoup pensent que c'est un atout. Mais ce statut, j'en ai souffert la majeure partie de mon enfance comme tous ceux, je crois, que l'on range dans cette catégorie. Parce que tu n'es pas compris. Parce que tu es différent et que tu ne comprends pas trop en quoi. Avant de faire une force de cette différence, j'en ai bavé. Il m'a fallu comprendre pourquoi j'étais comme ça avant de l'accepter et de faire avec » racontait-il en 2021 dans une interview pour France Football.
« Cette différence a été dure à gérer ? Oui »
Parti très tôt de chez lui pour poursuivre son rêve, Kylian Mbappé a dû grandir très vite et il était en avance sur les garçons de son âge. En fait, il a été prêt très vite pour le haut niveau. « Cette différence a été dure à gérer ? Oui. Petit, je n'étais pas différent parce que je dribblais tout le monde mais parce que j'avais des réflexions et des raisonnements qu'ont généralement les adultes. Comme dans une course, j'étais en avance. J'étais vu parfois comme un fou parce que différent de la norme. Et quand tu es gamin, tu souffres de ça. J'ai eu la chance de m'en sortir à partir du moment où j'ai mieux compris qui j'étais vraiment » explique-t-il.
Kylian Mbappé en souffrance, il s'exprime
En 2021, Kylian Mbappé était donc revenu sur cette enfance difficile où tout ne lui a pas été expliqué et il ne savait pas bien ce qui lui arrivait. « Pourquoi je souffrais ? Parce que personne n'était capable de m'expliquer ma différence. J'avais le sentiment que personne ne me comprenait, que j'étais seul en fait. Je manquais d'explications. Je me souviens avoir passé ces tests (en CE2) pour déceler mon statut d'enfant précoce et sauter éventuellement des classes. Mais après ces tests, on ne m'a jamais rien dit, ni expliqué. Et je me suis retrouvé encore plus paumé. Cette absence d'explication vous l'interprétez ensuite comme si on voulait vous cacher des choses... J'en ai vraiment souffert même si j'étais au sein d'une famille très à l'écoute et attentive à mon mal-être ». C'est finalement à Monaco qu'il a trouvé du réconfort, où il a fini par débuter sa carrière professionnel. « J’ai porté cette souffrance jusqu’à quand ? Environ 16 ans. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à trouver des réponses à mes nombreuses questions. Parce que ce n'était pas que de la faute des autres, il fallait aussi que je fasse un travail sur moi-même. Le fait d'être confronté à des adultes lors de mes débuts en pro à Monaco m'a forcément aidé » conclut-il.