Scandale raciste : Kylian Mbappé a mal entendu ? L'accusé balance ses propos, et ils sont quand même discriminatoires !

Amadou Diawara

Lors du barrage aller de la Ligue des Champions, le Real Madrid a battu Benfica à Lisbonne. Toutefois, Vinicius Jr aurait été victime d'une insulte raciste de la part de Gianluca Prestianni. Ce qui a provoqué la colère de Kylian Mbappé. Alors que l'UEFA a ouvert une enquête, le joueur argentin a révélé ce qu'il a dit à son adversaire brésilien.

Ce mardi, le Real Madrid s'est déplacé sur la pelouse de Benfica, et ce, pour le compte du barrage aller de la Ligue des Champions. Et les hommes d'Alvaro Arbeloa se sont imposés à Lisbonne grâce à un but sublime de Vinicius Jr (0-1). Malgré tout, la soirée a été loin d'être idyllique pour le Brésilien.

«Tu es un raciste» Après avoir marqué, Vinicius Jr a célébré son but en allant danser devant le poteau de corner. Ce qui n'a pas du tout plu au public de l'Estádio da Luz. De surcroit, Gianluca Prestianni a mal réagi après l'ouverture du score du Real Madrid. En effet, le joueur de Benfica aurait proféré une insulte raciste à l'encontre de Vinicius Jr, le traitant de « singe ». Et alors que le Brésilien s'est immédiatement plaint auprès de l'arbitre, Kylian Mbappé s'est attaqué directement à l'Argentin. « Tu es un putain de raciste », a répété le numéro 10 du Real Madrid dans des images captées par Movistar. Et après le coup de sifflet final de la rencontre, Kylian Mbappé a manifesté sa colère en zone mixte.