«Il y a un accord» : L’arrivée de Zinedine Zidane confirmée par un journaliste ?

Amadou Diawara

Le 30 juin 2021, Zinedine Zidane a mis fin à son deuxième mandat en tant qu'entraineur de l'équipe première du Real Madrid. Depuis, le Ballon d'Or 98 n'a jamais repris du service. Mais à en croire Fabrizio Romano, Zinedine Zidane a trouvé un accord verbal pour retrouver un banc de touche à la rentrée 2026-2027.

Zinedine Zidane a raccroché les crampons le 9 juillet 2006. En effet, la finale de la Coupe du Monde entre la France et l'Italie a été le dernier match du Ballon d'Or 98. Pour sa reconversion, Zinedine Zidane a décidé de passer des diplômes d'entraineur. Et le 4 janvier 2016, il est devenu le coach de l'équipe première du Real Madrid.

Equipe de France : Un «rêve» brisé à cause... de Deschamps ? https://t.co/vsaBslCPuV — le10sport (@le10sport) February 21, 2026

«Il y a un accord verbal entre Zidane et la FFF» Après avoir passé deux ans et demi sur le banc du Real Madrid, Zinedine Zidane a quitté son poste, avant d'être rapatrié par Florentino Pérez le 11 mars 2019. Et le 30 juin 2021, le technicien de 53 ans a mis fin à son deuxième mandat en tant que technicien de la Maison-Blanche. Depuis son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane n'a pas exercé. Mais comme l'a confirmé Fabrizio Romano, le Français pourrait reprendre du service après la Coupe du Monde 2026. Zinedine Zidane étant le grandissime favori pour remplacer Didier Deschamps - sous contrat jusqu'au 31 juillet avec la FFF - à la tête des Bleus.