Kylian Mbappé ne pouvait pas le faire à Paris, la grande nouveauté à Madrid !

Pendant plusieurs années, Kylian Mbappé a été un joueur majeur du PSG, avec lequel il a gagné de nombreux titres. L’attaquant était forcément très connu dans la capitale française et il y avait donc des choses qu’il ne pouvait pas faire. Heureusement, depuis son arrivée à Madrid les choses ont changé, ce qui permet au champion du monde de faire de nouvelles choses.
De 2017 à 2024, Kylian Mbappé a été sous contrat avec le PSG. Arrivé comme un espoir très prometteur, il a rapidement gravi les échelons jusqu’à devenir le meilleur buteur du club de la capitale, tout en portant parfois le brassard de capitaine. À l’été 2024, l’attaquant a toutefois décidé de quitter Paris pour rejoindre le Real Madrid, l’équipe qui le faisait rêver étant petit.
Mbappé enchaîne les buts avec le Real Madrid
Après une première saison plutôt réussie, Kylian Mbappé a décidé de passer la seconde pour sa deuxième année au Real Madrid. L’ancien joueur du PSG a pour le moment disputé 32 rencontres toutes compétitions confondues et il a trouvé le chemin des filets à 38 reprises, tout en délivrant six passes décisives. Des statistiques de très haut niveau qui montrent que le Français est en très grande forme à quelques mois de la Coupe du monde.
Mbappé va enfin passer son permis de conduire
Si Kylian Mbappé est aussi à l’aise avec le Real Madrid, c’est aussi car il est plus libre dans sa vie de tous les jours. Comme le rapportent AS et Alcorcon Hoy, l’attaquant serait d’ailleurs en train de passer son permis de conduire. Il prendrait des leçons au sein de l’auto-école Lara et dans quelques mois il pourra peut-être conduire enfin son propre véhicule. Une chose qui était difficilement imaginable lorsqu’il évoluait à Paris, comme l’avait affirmé en septembre dernier sa mère Fayza Lamari à L’Équipe. « Je lui ai dit : "Passe ton permis. Que tu sois au moins tout seul dans ta bagnole". Il ne pouvait pas le passer à Paris pour des raisons de sécurité et d’organisation. À Madrid, c’est plus cool. Il m’a dit : "Tu n’as pas tort, mais le code, ça me fatigue". J’ai insisté : "Tu vas voir, ça va te faire du bien d’avoir trente minutes avec toi-même, sans un chauffeur, sans un agent de sécurité. Tu prends ta bagnole, t’écoutes la musique que t’as envie d’écouter. »