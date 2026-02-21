Kylian Mbappé ne pouvait pas le faire à Paris, la grande nouveauté à Madrid !

Alexis Brunet

Pendant plusieurs années, Kylian Mbappé a été un joueur majeur du PSG, avec lequel il a gagné de nombreux titres. L’attaquant était forcément très connu dans la capitale française et il y avait donc des choses qu’il ne pouvait pas faire. Heureusement, depuis son arrivée à Madrid les choses ont changé, ce qui permet au champion du monde de faire de nouvelles choses.

De 2017 à 2024, Kylian Mbappé a été sous contrat avec le PSG. Arrivé comme un espoir très prometteur, il a rapidement gravi les échelons jusqu’à devenir le meilleur buteur du club de la capitale, tout en portant parfois le brassard de capitaine. À l’été 2024, l’attaquant a toutefois décidé de quitter Paris pour rejoindre le Real Madrid, l’équipe qui le faisait rêver étant petit.

BAILA @vinijr and please never stop.

They will never tell us what we have to do or not. ✊🏽 — Kylian Mbappé (@KMbappe) February 17, 2026

Mbappé enchaîne les buts avec le Real Madrid Après une première saison plutôt réussie, Kylian Mbappé a décidé de passer la seconde pour sa deuxième année au Real Madrid. L’ancien joueur du PSG a pour le moment disputé 32 rencontres toutes compétitions confondues et il a trouvé le chemin des filets à 38 reprises, tout en délivrant six passes décisives. Des statistiques de très haut niveau qui montrent que le Français est en très grande forme à quelques mois de la Coupe du monde.