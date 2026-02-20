OM : A peine arrivé, Habib Beye est déjà «bloqué» ?

Alexis Brunet

Dernièrement, l’OM a décidé de miser sur Habib Beye pour remplacer Roberto De Zerbi. L’ancien coach du Stade Rennais a signé un contrat de dix-huit mois avec Marseille et il fera ses grands débuts à la tête du club phocéen ce vendredi avec un déplacement sur la pelouse de Brest. Malheureusement, le technicien de 48 ans sera un peu bloqué.

L’OM a vécu des derniers jours très compliqués. Il y a déjà eu le départ de Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien a quitté Marseille en cours de saison et cela a donné des idées à Medhi Benatia. Le dirigeant marseillais a également posé sa démission, mais finalement il va rester au moins jusqu’à la fin de la saison, avec un rôle élargi. Une décision qui ne fait pas du tout les affaires de Pablo Longoria, qui serait d’ailleurs en train de négocier son départ.

Désormais nouvel entraîneur de l’OM, Habib Beye nous livrait ses ambitions en tant qu’entraîneur, il y a 3 ans 🤔



🖥️ Jour de match avec Habib Beye, disponible sur CANAL+ pic.twitter.com/yLhRELS0xP — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 20, 2026

L’OM a misé sur Beye Avec le départ de Roberto De Zerbi, l’OM se cherchait donc un nouvel entraîneur capable de décrocher le podium en Ligue 1, mais également d’aller le plus loin possible en Coupe de France. Plusieurs noms avaient été cités mais finalement c’est Habib Beye qui a été choisi par Medhi Benatia. L’ancien coach du Stade Rennais a l’avantage de bien connaître la maison, car il a joué pour Marseille de 2003 à 2007 avant de partir du côté de Newcastle.