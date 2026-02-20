Plus impressionnant que Cristiano Ronaldo, Messi et Mbappé : «Il pouvait tout faire» au PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Au début de l'ère QSI, le PSG en a profité pour recruter dans ses rangs de nombreux grands noms. Le club de la capitale a vu passer quelques-uns des plus grands joueurs actuels qui ont marqué des générations entières. Mais un joueur a particulièrement retenu l'attention, plus que Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou encore Kylian Mbappé.

Ils ne sont pas si nombreux les joueurs qui ont eu la chance d'évoluer aux côtés de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. C'est le cas pour Keylor Navas qui a porté le maillot du Real Madrid pendant 162 matches et qui a ensuite rejoint les cages du PSG en tant que gardien. Le Costaricien a donc eu la chance d'évoluer aux côtés des plus grandes stars de la planète mais un nom a particulièrement retenu son attention.

Keylor Navas dévoile celui qui l'a le plus choqué Âgé désormais de 39 ans, Keylor Navas n'a pas encore raccroché les crampons. Mais il n'est pas près de recroiser la route de l'un des meilleurs joueurs du monde. A ce sujet, le Costaricien a une idée bien claire. « Qui m'a le plus impressionné comme coéquipier ? On parle de grandes stars et des meilleurs joueurs des dernières décennies, mais en termes de talent sur le terrain, c'est Neymar qui m'a le plus impressionné. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait avec le ballon, du pied gauche comme du pied droit. Quand je le regardais jouer, j'avais l'impression de revivre mes propres moments passés à jouer avec mes enfants. Ney est un joueur incroyable » confie-t-il à AS.