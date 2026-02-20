Plus impressionnant que Cristiano Ronaldo, Messi et Mbappé : «Il pouvait tout faire» au PSG !

Au début de l'ère QSI, le PSG en a profité pour recruter dans ses rangs de nombreux grands noms. Le club de la capitale a vu passer quelques-uns des plus grands joueurs actuels qui ont marqué des générations entières. Mais un joueur a particulièrement retenu l'attention, plus que Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou encore Kylian Mbappé.
Ils ne sont pas si nombreux les joueurs qui ont eu la chance d'évoluer aux côtés de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. C'est le cas pour Keylor Navas qui a porté le maillot du Real Madrid pendant 162 matches et qui a ensuite rejoint les cages du PSG en tant que gardien. Le Costaricien a donc eu la chance d'évoluer aux côtés des plus grandes stars de la planète mais un nom a particulièrement retenu son attention.
Keylor Navas dévoile celui qui l'a le plus choqué
Âgé désormais de 39 ans, Keylor Navas n'a pas encore raccroché les crampons. Mais il n'est pas près de recroiser la route de l'un des meilleurs joueurs du monde. A ce sujet, le Costaricien a une idée bien claire. « Qui m'a le plus impressionné comme coéquipier ? On parle de grandes stars et des meilleurs joueurs des dernières décennies, mais en termes de talent sur le terrain, c'est Neymar qui m'a le plus impressionné. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait avec le ballon, du pied gauche comme du pied droit. Quand je le regardais jouer, j'avais l'impression de revivre mes propres moments passés à jouer avec mes enfants. Ney est un joueur incroyable » confie-t-il à AS.
Keylor Navas a joué avec les plus grandes stars
Entre le Real Madrid de 2014 à 2019 et le PSG de 2019 à 2024, Keylor Navas a eu le temps de croiser de grands joueurs. Le gardien de but était bien présent au PSG quand il a pu évoluer avec Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar. Une chance incroyable et une expérience qu'il semble avoir beaucoup appréciée.