Zinedine Zidane : La rencontre avec sa femme dans un moment improbable

Amadou Diawara

Zinedine Zidane a rencontré son épouse, Véronique, le 6 février 1989. Près de cinq années plus tard, le Ballon d'Or 98 s'est marié avec elle. Et aujourd'hui, ils ont quatre garçons : Enzo, Luca, Elyaz et Théo. Interrogé sur sa relation amoureuse, Zinedine Zidane a raconté sa première rencontre avec sa femme.

Zinedine Zidane vit une idylle amoureuse avec son épouse, depuis plus de 30 ans. En effet, le Ballon d'Or 98 s'est marié avec Véronique le 28 mai 1994. Ensemble, ils ont quatre garçons : Enzo, Luca, Elyaz et Théo. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe pour ses 50 ans, Zinedine Zidane est revenu sur sa première rencontre avec sa femme, Véronique.

Zidane : Un ancien partenaire se lâche, «je ne vais pas me faire des amis, mais...» https://t.co/E2ovhu7se4 — le10sport (@le10sport) February 20, 2026

«Je perds ma montre dans la neige et...» « Le 6 février (1989), je fais la connaissance de ma femme. Il neige à Cannes… Je perds ma montre dans la neige et je rencontre ma femme à ce moment-là ! Ça fait plus de trente et un ans que nous sommes ensemble. Je lui dois énormément. J’ai toujours pu compter sur mon épouse. Elle a toujours été présente dans les moments compliqués, toujours à mes côtés, toujours positive, toujours avec les enfants, à pousser derrière tout le monde. C’est aussi grâce à elle. Nous avons tout passé ensemble. Je lui dis encore merci. On a vingt-huit ans de mariage. C’est l’autre femme de ma vie avec ma maman », a confié Zinedine Zidane en 2022.