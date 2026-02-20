Zidane : Un ancien partenaire se lâche, «je ne vais pas me faire des amis, mais...»

Une légende de l'équipe de France. Voilà comment Zinedine Zidane peut être qualifié en attendant qu'il succède à Didier Deschamps au poste de sélectionneur une fois la Coupe du monde 2026 terminée. 28 ans plus tôt, Zizou entrait dans l'histoire en signant une performance mémorable face au Brésil de Ronaldo et de Leonardo. Mais il y a, selon un ancien coéquipier, une réécriture de ladite histoire...
Un doublé de « tête d'or » comme le regretté Thierry Gilardi l'avait surnommé pendant le quart de finale de la Coupe du monde 2006 face au Brésil (1-0), lui permettait d'écrire son nom dans le panthéon du football français. Avant le sacre de l'équipe de France en Russie en 2018, les Bleus n'étaient parvenus à s'asseoir sur le toit du monde qu'à une seule reprise : au Stade de France en venant à bout du Brésil en finale notamment grâce à deux buts de la tête dont Zinedine Zidane était l'auteur.
«Quand tu analyses sa Coupe du Monde, elle est, pour moi, très moyenne»
Toutefois, cette performance marquante en finale de ce Mondial face au Brésil de Ronaldo est un trompe-l'œil du point de vue de Robert Pirès qu'il a partagé à Smaïl Bouabdellah en interview pour Kampo. « Je ne sais pas si je vais me faire des amis, mais Zizou, pendant la Coupe du Monde, ça n’a pas été le meilleur. Parce qu’en fait, quand tu analyses sa Coupe du Monde, elle est, pour moi, très moyenne ».
«L’un des joueurs les plus importants dans le jeu, dans l’entre-jeu, c’était Youri Djorkaeff»
Coéquipier de Zinedine Zidane pendant la fameuse Coupe du monde historique de l'équipe de France en 1998, Robert Pirès a nommé le joueur qui a « souffert » d'être dans l'ombre de Zizou qui marchait sur l'eau en ce soir de juillet 98 comme analysé par l'ex-joueur de l'OM et d'Arsenal. « Il a été exceptionnel le jour-J. Le jour et le match certainement le plus important, c’est clair. Mais avant d’arriver là, je crois que pour moi, l’un des joueurs les plus importants dans le jeu, dans l’entre-jeu, c’était Youri Djorkaeff. Et Youri n’a pas de chance parce qu’il est dans l’ombre de Zizou ».