Zidane : Un ancien partenaire se lâche, «je ne vais pas me faire des amis, mais...»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une légende de l'équipe de France. Voilà comment Zinedine Zidane peut être qualifié en attendant qu'il succède à Didier Deschamps au poste de sélectionneur une fois la Coupe du monde 2026 terminée. 28 ans plus tôt, Zizou entrait dans l'histoire en signant une performance mémorable face au Brésil de Ronaldo et de Leonardo. Mais il y a, selon un ancien coéquipier, une réécriture de ladite histoire...

Un doublé de « tête d'or » comme le regretté Thierry Gilardi l'avait surnommé pendant le quart de finale de la Coupe du monde 2006 face au Brésil (1-0), lui permettait d'écrire son nom dans le panthéon du football français. Avant le sacre de l'équipe de France en Russie en 2018, les Bleus n'étaient parvenus à s'asseoir sur le toit du monde qu'à une seule reprise : au Stade de France en venant à bout du Brésil en finale notamment grâce à deux buts de la tête dont Zinedine Zidane était l'auteur.

🚨 Keylor Navas: "Zidane impacted my career greatly. His style of managing teams and the confidence he instills in players is rare."



"I've had excellent coaches, but with Zidane, alongside the respect and admiration we all had for him, his way of talking to us and treating us… pic.twitter.com/HnmVsZYPAu — Madrid Universal (@MadridUniversal) February 19, 2026

«Quand tu analyses sa Coupe du Monde, elle est, pour moi, très moyenne» Toutefois, cette performance marquante en finale de ce Mondial face au Brésil de Ronaldo est un trompe-l'œil du point de vue de Robert Pirès qu'il a partagé à Smaïl Bouabdellah en interview pour Kampo. « Je ne sais pas si je vais me faire des amis, mais Zizou, pendant la Coupe du Monde, ça n’a pas été le meilleur. Parce qu’en fait, quand tu analyses sa Coupe du Monde, elle est, pour moi, très moyenne ».