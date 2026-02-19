Zinedine Zidane : La rumeur qui l’agace, «je n’aime pas qu’on laisse croire ça»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancienne star majeure du football français, Zinedine Zidane a donc fait l’objet de nombreuses spéculations tout au long de sa carrière. Et l’un de ses anciens coéquipiers en équipe de France a d’ailleurs tenu à répondre à une rumeur qui a parfois été évoquée au sujet de Zidane et de son immense talent.

C’est un fait, Zinedine Zidane disposait d’un talent incontestable, qui lui a d’ailleurs permis de s’imposer parmi les meilleurs joueurs de toute l’histoire du football. Mais ce simple don reçu par l’ancien numéro 10 emblématique de l’équipe de France était-il suffisant pour réaliser une telle carrière ? Zidane s’est-il contenté de son talent pour autant briller et réaliser un aussi beau parcours avec comme point d’orgue la Coupe du Monde et le Ballon d’Or en 1998 ? Lilian Thuram n’apprécie pas qu’on laisse courir cette idée au sujet de son ancien coéquipier, et il le fait savoir.

« Zidane était surtout un très gros travailleur » Dans un entretien accordé à L’EQUIPE en décembre 2021, l’ancien défenseur de l’équipe de France a confié tout le bien qu’il pense de Zinedine Zidane et répond aux théories qui l’agacent : « Mon coéquipier le plus fort ? Zinédine Zidane. La première fois que je l'ai rencontré, en équipe de France, j'avais 17 ans et demi. À l'échauffement, il jonglait, lançait des ballons très haut en l'air et jonglait à nouveau derrière. Je n'avais jamais vu quelqu'un de mon âge faire ça avec un ballon. Puis j'ai suivi son évolution jusqu'au joueur confirmé qu'il est devenu en Italie. Je n'aimais pas qu'on laisse croire qu'il était simplement doué et talentueux. Zidane était surtout un très gros travailleur, extrêmement rigoureux, avec beaucoup de caractère », confie Thuram.